У Торчині від коронавірусу помер 19-річний хлопець





Про це йдеться на сайті мерії Луцька з посиланням на дані Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.



Так, у селищі Торчин зареєстрували летальний випадок через COVID-19.



Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.

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