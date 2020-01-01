У Торчині від коронавірусу помер 19-річний хлопець
Сьогодні, 17:23
У селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться на сайті мерії Луцька з посиланням на дані Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Так, у селищі Торчин зареєстрували летальний випадок через COVID-19.
Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.
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Про це йдеться на сайті мерії Луцька з посиланням на дані Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Так, у селищі Торчин зареєстрували летальний випадок через COVID-19.
Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.
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Коментарі 2
дістали грьобані "журналісти", які супутні захворювання? Прости, Боже, рак останьої стадії, нежить, чи апендикс вчасно не вирізали? писати аби люди лишень боялися і сіяли паніку...я би на вашу кантору до суду подав би, за сприяння панічних настроїв, майте на увазі!
Паніка - це частина плану, все йде по плану. панікуйте на здоров‘я
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