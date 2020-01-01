У Луцьку за добу – 7 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 17:32
За минулу добу у Луцьку зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє мерія Луцька.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін спільно із Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України проаналізували ситуацію з коронавірусом у Луцьку. Так, у місті зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом в Луцьку на сьогодні 27 лабораторно підтверджених випадків. Є кілька сімейних вогнищ хвороби та шість підозр на COVID-19.
Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.
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Про це повідомляє мерія Луцька.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін спільно із Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України проаналізували ситуацію з коронавірусом у Луцьку. Так, у місті зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом в Луцьку на сьогодні 27 лабораторно підтверджених випадків. Є кілька сімейних вогнищ хвороби та шість підозр на COVID-19.
Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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