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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку за добу – 7 нових випадків коронавірусу

У Луцьку за добу – 7 нових випадків коронавірусу
За минулу добу у Луцьку зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє мерія Луцька.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін спільно із Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України проаналізували ситуацію з коронавірусом у Луцьку. Так, у місті зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом в Луцьку на сьогодні 27 лабораторно підтверджених випадків. Є кілька сімейних вогнищ хвороби та шість підозр на COVID-19.

Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького району зареєстрували летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Жертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.

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Теги: Луцьк, нові випадки, коронавірус
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