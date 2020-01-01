У Луцьку за добу – 7 нових випадків коронавірусу

За минулу добу у Луцьку зареєстрували сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.Про це повідомляє мерія Луцька.Начальник управління охорони здоров’яспільно із Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України проаналізували ситуацію з коронавірусом у Луцьку. Так, у місті зафіксували 7 нових випадків захворювання на COVID-19.Загалом в Луцьку на сьогодні 27 лабораторно підтверджених випадків. Є кілька сімейних вогнищ хвороби та шість підозр на COVID-19.Нагадаємо, у селищі Торчин Луцького районуЖертвою хвороби став 19-ти річний юнак, який мав супутні захворювання.