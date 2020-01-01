19-річний хлопець з Торчина, який помер через коронавірус, хворів на цукровий діабет





Про це у коментарі інтернет-виданню "Ігор Ващенюк. Натомість симптомів коронавірусу у хлопця не було, запевняє він.



"Це пацієнт з важким цукровим діабетом. Лікувався від діабету, від ускладнень. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура", – розповів Ващенюк.



Головний медик Волині зазначив, що померлий "не йшов по підозрі на коронавірус".



"У нього не було ніяких симптомів, ні контактів. Зробили тест, бо всі були насторожені. Він виявився позитивним", – сказав він.



Зазначимо, що це вже четверта на Волині смерть від коронавірусу.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річний хлопець з селища Торчин Луцького району, що помер через коронавірус, мав важку форму цукрового діабету.Про це у коментарі інтернет-виданню " Волинь24 " повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я. Натомість симптомів коронавірусу у хлопця не було, запевняє він."Це пацієнт з важким цукровим діабетом. Лікувався від діабету, від ускладнень. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура", – розповів Ващенюк.Головний медик Волині зазначив, що померлий "не йшов по підозрі на коронавірус"."У нього не було ніяких симптомів, ні контактів. Зробили тест, бо всі були насторожені. Він виявився позитивним", – сказав він.Зазначимо, що це вже четверта на Волині смерть від коронавірусу.

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