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У волинянки вдома поліцейські знайшли 600 літрів самогонної закваски

У волинянки вдома поліцейські знайшли 600 літрів самогонної закваски
Оштрафували жительку села Велика Глуша Любешівського району, яка займалась виготовленням та продажем самогонних виробів.

Поліцейські виявили та знищили самогонну закваску об’ємом близько 600 літрів та апарат для її виготовлення, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

На «горе-підприємицю» склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 176 КУпАП ( Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення) та наклали адміністративний штраф.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: самогонка, вилучення
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