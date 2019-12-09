У волинянки вдома поліцейські знайшли 600 літрів самогонної закваски
Сьогодні, 18:05
Оштрафували жительку села Велика Глуша Любешівського району, яка займалась виготовленням та продажем самогонних виробів.
Поліцейські виявили та знищили самогонну закваску об’ємом близько 600 літрів та апарат для її виготовлення, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
На «горе-підприємицю» склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 176 КУпАП ( Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення) та наклали адміністративний штраф.
Головне фото – ілюстративне.
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Поліцейські виявили та знищили самогонну закваску об’ємом близько 600 літрів та апарат для її виготовлення, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
На «горе-підприємицю» склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 176 КУпАП ( Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення) та наклали адміністративний штраф.
Головне фото – ілюстративне.
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