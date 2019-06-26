Заарештували лучанина, який в медичній масці пограбував магазин

в медичній масці пограбував магазин в Луцьку, суд відправив під варту на два місяці.



Про це Наталія Мурахевич.



Каже: за грабіж йому загрожує до чотирьох років за ґратами. Момент злочину зафільмувала камера відеоспостереження, встановлена у магазині.



На відео з камери спостереження видно, як чоловік у масці в момент, коли продавчиня відійшла від прилавку, дістає гроші з каси. Жінка намагається його схопити, але той виривається та втікає.



“Він підійшов і попросив з нижньої полиці, чому я нагнулася, взяти пляшку віскі. Щоб я нагнулася і він мав тут простір”, - розповідає продавчиня Леся.



Усе сталося у магазині на вулиці Винниченка у Луцьку. Продавчиня, яка прізвища свого не назвала, розповідає: ввечері було не багато клієнтів, чоловік не відрізнявся від решти покупців під час карантину, був у масці.



“Я абсолютно не бачила його лиця, абсолютно, одні очі. Звісно, йому було легше – був в рукавицях і в масці. Типовий, чорна курточка, таких ходять мільйони. Використав саме цей момент для себе. В той момент не було взагалі людей і був вже кінець зміни, легко, напевно, було йому. Зраз ми вже трохи більше себе убезпечили, але... Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Ясно, що це по інерції. Кинулася захищати гроші. Сказати, що був страх – напевно, ні, потім був страх, коли він вже втік і я зрозуміла, що відбулось”, - каже продавчиня Леся.



Леся викликала поліцію. Чоловіка, схожого за описом жінки, помітили інспектори Роман Надюк та Віталій Огорілко. Їхній екіпаж в той момент патрулював у центрі міста.



“Помітили, що біля ЦУМа йде особа, схожа по орієнтуванню, і знімає медичну маску з обличчя. Напарник розвернув службовий автомобіль. Ми заїхали за перехід напроти ЦУМу і дана особа почала набирати темп для бігу. Ми з колегою його наздоганяти, наздогнали на клумбі біля «23/7»”, - розповідає патрульний поліцейський Роман Надюк.



“Він коли біг, став купюри викидати, їх висипав, напевно, щоб заховати ознаки злочину. Він був затриманий, до нього застосували кайданки. На місці провели поверхневу перевірку, де в нього в кишені курточки виявили банкноти 100 грн, 200 були зіжмакані, до речі, ніж був в штанах, це свідчило про його причетність безпосередню. Грабіж відбувся в 21:35, а в 21:40 він вже напевно був в кайданках”, - каже патрульний поліцейський Віталій Огорілко.



Затриманий заперечував свою причетність до злочину, кажуть патрульні.



“Він говорив, що то не він, свої дії всі заперечував, але коли вже йому показали відео з камер, він зрозумів, що йому нікуди не дітися. Далі в міськвідділі вже давав пояснення щодо цієї події”, - зазначив патрульний поліцейський Віталій Огорілко.



Речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич каже, що грабіжник – 29-річний лучанин, який раніше відбував покарання у в’язниці. Кількість злочинів, скоєних у медичних масках, зі слів речниці, зростає.



“Громадяни користуються тим, що тепер носити маски медичні є звичною справою, відповідно, закривають своє обличчя і вчинюють злочини, перебуваючи в медичній масці. Встановлені особи ще двох лучан, які в парку 900-річчя Луцька напали на чоловіка й також його, ймовірно, пограбували Майже кожного дня ми реєструємо факти вчинення злочинів у вечірній час у парку 900-річчя Луцька. Звертаємося до лучан обмежити своє пересування цим парком, щоб не стати жертвою злочину", - відзначила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річного лучанина, який, суд відправив під варту на два місяці.Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратуриКаже: за грабіж йому загрожує до чотирьох років за ґратами. Момент злочину зафільмувала камера відеоспостереження, встановлена у магазині.На відео з камери спостереження видно, як чоловік у масці в момент, коли продавчиня відійшла від прилавку, дістає гроші з каси. Жінка намагається його схопити, але той виривається та втікає.“Він підійшов і попросив з нижньої полиці, чому я нагнулася, взяти пляшку віскі. Щоб я нагнулася і він мав тут простір”, - розповідає продавчиня Леся.Усе сталося у магазині на вулиці Винниченка у Луцьку. Продавчиня, яка прізвища свого не назвала, розповідає: ввечері було не багато клієнтів, чоловік не відрізнявся від решти покупців під час карантину, був у масці.“Я абсолютно не бачила його лиця, абсолютно, одні очі. Звісно, йому було легше – був в рукавицях і в масці. Типовий, чорна курточка, таких ходять мільйони. Використав саме цей момент для себе. В той момент не було взагалі людей і був вже кінець зміни, легко, напевно, було йому. Зраз ми вже трохи більше себе убезпечили, але... Я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Ясно, що це по інерції. Кинулася захищати гроші. Сказати, що був страх – напевно, ні, потім був страх, коли він вже втік і я зрозуміла, що відбулось”, - каже продавчиня Леся.Леся викликала поліцію. Чоловіка, схожого за описом жінки, помітили інспекторита. Їхній екіпаж в той момент патрулював у центрі міста.“Помітили, що біля ЦУМа йде особа, схожа по орієнтуванню, і знімає медичну маску з обличчя. Напарник розвернув службовий автомобіль. Ми заїхали за перехід напроти ЦУМу і дана особа почала набирати темп для бігу. Ми з колегою його наздоганяти, наздогнали на клумбі біля «23/7»”, - розповідає патрульний поліцейський Роман Надюк.“Він коли біг, став купюри викидати, їх висипав, напевно, щоб заховати ознаки злочину. Він був затриманий, до нього застосували кайданки. На місці провели поверхневу перевірку, де в нього в кишені курточки виявили банкноти 100 грн, 200 були зіжмакані, до речі, ніж був в штанах, це свідчило про його причетність безпосередню. Грабіж відбувся в 21:35, а в 21:40 він вже напевно був в кайданках”, - каже патрульний поліцейський Віталій Огорілко.Затриманий заперечував свою причетність до злочину, кажуть патрульні.“Він говорив, що то не він, свої дії всі заперечував, але коли вже йому показали відео з камер, він зрозумів, що йому нікуди не дітися. Далі в міськвідділі вже давав пояснення щодо цієї події”, - зазначив патрульний поліцейський Віталій Огорілко.Речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич каже, що грабіжник – 29-річний лучанин, який раніше відбував покарання у в’язниці. Кількість злочинів, скоєних у медичних масках, зі слів речниці, зростає.“Громадяни користуються тим, що тепер носити маски медичні є звичною справою, відповідно, закривають своє обличчя і вчинюють злочини, перебуваючи в медичній масці. Встановлені особи ще двох лучан, які в парку 900-річчя Луцька напали на чоловіка й також його, ймовірно, пограбували Майже кожного дня ми реєструємо факти вчинення злочинів у вечірній час у парку 900-річчя Луцька. Звертаємося до лучан обмежити своє пересування цим парком, щоб не стати жертвою злочину", - відзначила речниця прокуратури області Наталія Мурахевич.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію