Через обов'язкову обсервацію на «Ягодині» блокували рух. ВІДЕО





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Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску «Ягодин», повинні підписати згоду, після чого у супроводі поліції для усіх організують доїзд до місць обсервації.



Кілька годин тому на митниці заблокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.



«Було перекриття руху митниці, але зараз рух відновлено. В перекритті брали участь родичі тих, хто повертається з-за кордону. Були й перевізники, які везуть далі тих людей, які перетинають кордон. Їх особи поки не встановлено, – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Анатолій Близнюк. – На тих, хто повертався сьогодні з-за кордону і відмовився від обсервації, були складені адміністративні протоколи і вони будуть перебувати на самоізоляції».



З власних джерел виданню стало відомо, що більшість тих, хто перекривали рух, були саме перевізники, які везуть далі тих громадян, які перетинають кордон. Приміром, за дорогу до столиці деякі з них просили до 8 тисяч гривень.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Ягодині» блокували рух через обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону.Про це пише "Район.Любомль". Нагадаємо, від 14 квітня усіповинні підписати згоду, після чого у супроводі поліції для усіх організують доїзд до місць обсервації.Кілька годин тому на митниці заблокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.«Було перекриття руху митниці, але зараз рух відновлено. В перекритті брали участь родичі тих, хто повертається з-за кордону. Були й перевізники, які везуть далі тих людей, які перетинають кордон. Їх особи поки не встановлено, – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Анатолій Близнюк. – На тих, хто повертався сьогодні з-за кордону і відмовився від обсервації, були складені адміністративні протоколи і вони будуть перебувати на самоізоляції».З власних джерел виданню стало відомо, що більшість тих, хто перекривали рух, були саме перевізники, які везуть далі тих громадян, які перетинають кордон. Приміром, за дорогу до столиці деякі з них просили до 8 тисяч гривень.

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