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Через обов'язкову обсервацію на «Ягодині» блокували рух. ВІДЕО

Через обов'язкову обсервацію на «Ягодині» блокували рух. ВІДЕО
На «Ягодині» блокували рух через обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону.

Про це пише "Район.Любомль".

Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску «Ягодин», повинні підписати згоду, після чого у супроводі поліції для усіх організують доїзд до місць обсервації.

Кілька годин тому на митниці заблокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.

«Було перекриття руху митниці, але зараз рух відновлено. В перекритті брали участь родичі тих, хто повертається з-за кордону. Були й перевізники, які везуть далі тих людей, які перетинають кордон. Їх особи поки не встановлено, – повідомив керівник Любомльського відділу поліції Анатолій Близнюк. – На тих, хто повертався сьогодні з-за кордону і відмовився від обсервації, були складені адміністративні протоколи і вони будуть перебувати на самоізоляції».

З власних джерел виданню стало відомо, що більшість тих, хто перекривали рух, були саме перевізники, які везуть далі тих громадян, які перетинають кордон. Приміром, за дорогу до столиці деякі з них просили до 8 тисяч гривень.








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Теги: Волинь, обов'язкова обсервація, Ягодин
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Коментарі 1
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То що, влада не може найти управу на тих перевізників, що те все влаштовують? Від корони їх ті гроші не спасуть, що вони зараз з людей здирають і барижать!
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