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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах висока ймовірність дощу.

Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +5…+10. Вітер північно-західний, північний і західний, 2-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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