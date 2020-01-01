Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 15 квітня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах висока ймовірність дощу.



Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +5…+10. Вітер північно-західний, північний і західний, 2-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Любешові, Маневичах висока ймовірність дощу.Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – до +5…+10. Вітер північно-західний, північний і західний, 2-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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