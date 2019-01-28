На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина
Сьогодні, 19:45
У Маневицькому районі поліція викрила 27-річного волинянина у крадіжці з будинку.
Учора, 13 квітня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 27-річний житель Маневицького району. Чоловік розповів, що невідомий пошкодив двері його будинку та викрав з помешкання понад тисячу гривень, - інформує сектор комунакіції поліції Волині.
Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 27-річний житель цього ж району, односелець потерпілого. Частину викрадених грошей правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Учора, 13 квітня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 27-річний житель Маневицького району. Чоловік розповів, що невідомий пошкодив двері його будинку та викрав з помешкання понад тисячу гривень, - інформує сектор комунакіції поліції Волині.
Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 27-річний житель цього ж району, односелець потерпілого. Частину викрадених грошей правоохоронці вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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