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На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина

На Волині молодик викрав гроші з будинку односельчанина
У Маневицькому районі поліція викрила 27-річного волинянина у крадіжці з будинку.

Учора, 13 квітня, до поліції із заявою про крадіжку звернувся 27-річний житель Маневицького району. Чоловік розповів, що невідомий пошкодив двері його будинку та викрав з помешкання понад тисячу гривень, - інформує сектор комунакіції поліції Волині.

Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 27-річний житель цього ж району, односелець потерпілого. Частину викрадених грошей правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: крадіжка, Волинь, гроші
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