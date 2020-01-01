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15 квітня на Волині: гортаючи календар

15 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 15 квітня у художнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), екс-директора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директора міського обчислювального центру Валентини Нестерук, журналістки Ольги Сорочук.

Іменинники цього дня - Юхим, Георгій та Григорій.

Зичимо їм у день їхнього свята міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.

15 квітня 2008 року Борис Клімчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці.

У цей день 1945-го була створена Волинська обласна наукова медична бібліотека.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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