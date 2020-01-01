15 квітня на Волині: гортаючи календар
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День народження 15 квітня у художнього керівника обласного академічного театру ляльок, заслуженого діяча мистецтв України Данила Поштарука (на фото), екс-директора «Автотранспортного підприємства №1» Олександра Шаміса, директора міського обчислювального центру Валентини Нестерук, журналістки Ольги Сорочук.
Іменинники цього дня - Юхим, Георгій та Григорій.
Зичимо їм у день їхнього свята міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
15 квітня 2008 року Борис Клімчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці.
У цей день 1945-го була створена Волинська обласна наукова медична бібліотека.
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Іменинники цього дня - Юхим, Георгій та Григорій.
Зичимо їм у день їхнього свята міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.
15 квітня 2008 року Борис Клімчук був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці.
У цей день 1945-го була створена Волинська обласна наукова медична бібліотека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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