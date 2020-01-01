У Луцьку біля багатоповерхівки жінка розвела багаття, яке «стріляло». ВІДЕО

У дворі однієї з луцьких багатоповерхівок невідома жінка розклала багаття.Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на очевидців.Так, режисер Олександр Стеренчук повідомив, що невідома жінка розклала багаття у дворі багатоповерхівки, в якій він мешкає. Відтак, довелося викликати поліцію та пожежників.Також на відео, яке лучанин опублікував у фейсбуці, можна почути діалог між поліцейськими та палійкою. На запитання правоохоронця, чи знає жінка, що Верховна Рада прийняла нові штрафи за паління, жінка відповіла, що цього не знає, адже вона віруюча.Відзначимо, що багаття, з якого щось стріляло, пожежники вчасно загасили.Як відомо, у Верховній Раді ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу)». Згідно з цим законом за підпал трави можуть оштрафувати до 36 тисяч гривень. Підпали без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягнуть за собою штраф від 3060 грн до 6120 грн.