Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус

У Нововлинську здійснили 96 заборів матеріалу на ПЛР-дослідження на коронавірус.Про це повідомляє відділ інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення міської ради.За словами першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, станом на 14 квітня здійснили 96 заборів матеріалу на ПЛР- дослідження на COVID-19. Загалом від вірусологічної лабораторії ДУ«Волинський ОЛЦ МОЗ України» отримали 27 результатів, з яких, як було відомо раніше, 12 позитивних, решта – негативні.Зараз в інфекційному відділеннні Нововолинської ЦМЛ лікуються семеро чоловік, з них – троє хворих на коронавірус. Одна хвора пацієнтка в задовільному стані сьогодні виписана додому на амбулаторне лікуванняТроє пацієнтів, у яких виявлено COVID -19, учора госпіталізовані до обласної лікарні.Дванадцять чоловік перебувають на амбулаторному лікуванні, з них п’ятеро – зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція.