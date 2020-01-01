Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус
Сьогодні, 21:57
У Нововлинську здійснили 96 заборів матеріалу на ПЛР-дослідження на коронавірус.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення міської ради.
За словами першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, станом на 14 квітня здійснили 96 заборів матеріалу на ПЛР- дослідження на COVID-19. Загалом від вірусологічної лабораторії ДУ«Волинський ОЛЦ МОЗ України» отримали 27 результатів, з яких, як було відомо раніше, 12 позитивних, решта – негативні.
Зараз в інфекційному відділеннні Нововолинської ЦМЛ лікуються семеро чоловік, з них – троє хворих на коронавірус. Одна хвора пацієнтка в задовільному стані сьогодні виписана додому на амбулаторне лікування
Троє пацієнтів, у яких виявлено COVID -19, учора госпіталізовані до обласної лікарні.
Дванадцять чоловік перебувають на амбулаторному лікуванні, з них п’ятеро – зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення міської ради.
За словами першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, станом на 14 квітня здійснили 96 заборів матеріалу на ПЛР- дослідження на COVID-19. Загалом від вірусологічної лабораторії ДУ«Волинський ОЛЦ МОЗ України» отримали 27 результатів, з яких, як було відомо раніше, 12 позитивних, решта – негативні.
Зараз в інфекційному відділеннні Нововолинської ЦМЛ лікуються семеро чоловік, з них – троє хворих на коронавірус. Одна хвора пацієнтка в задовільному стані сьогодні виписана додому на амбулаторне лікування
Троє пацієнтів, у яких виявлено COVID -19, учора госпіталізовані до обласної лікарні.
Дванадцять чоловік перебувають на амбулаторному лікуванні, з них п’ятеро – зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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