Вперше в світі: в одній із країн повністю перемогли коронавірус
14 квітень, 23:35
У Гренландії повністю побороли коронавірус, усі 11 інфікованих вилікувались, а нових випадків захворювання медики не зафіксували.
Про це повідомляє Прямий, посилаючись на дані сайту Worldometer.
Згідно з інформацією, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де усі заражені коронавірусом пацієнти одужали від хвороби.
Зазначено, що перший випадок захворювання на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 тисяч осіб був зафіксований 16 березня. Останній випадок – 4 квітня.
Прем'єр-міністр Кім Кільсе заявив, якщо така ситуація триватиме й надалі, влада почне послаблювати карантинні обмеження столиці острівної країни, пише місцеве видання High North News.
Повідомляється, що з початку першого зараження, понад 900 осіб пройшли тест на коронавірусну інфекцію у Гренландії.
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Про це повідомляє Прямий, посилаючись на дані сайту Worldometer.
Згідно з інформацією, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де усі заражені коронавірусом пацієнти одужали від хвороби.
Зазначено, що перший випадок захворювання на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 тисяч осіб був зафіксований 16 березня. Останній випадок – 4 квітня.
Прем'єр-міністр Кім Кільсе заявив, якщо така ситуація триватиме й надалі, влада почне послаблювати карантинні обмеження столиці острівної країни, пише місцеве видання High North News.
Повідомляється, що з початку першого зараження, понад 900 осіб пройшли тест на коронавірусну інфекцію у Гренландії.
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