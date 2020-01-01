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Українцям варто очікувати заморозків

Українцям варто очікувати заморозків
Невдовзі в Україну "прийдуть" заморозки.

За даними УкрГідрометцентру, вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°, - йдеться у повідомленні ДСНС.

Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Київській області вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У м. Києві вночі 15 квітня сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2°.

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Теги: Україна, погода, заморозки
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