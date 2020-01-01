Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО





Купували, формували продуктові набори та розвозили лучанам її подруга, батьки та рідні, які живуть в обласному центрі Волині, - пише ІА



Як зазначила подруга благодійниці Катерина Волинець, лучанка постійно допомагає дитячим будинкам, дітям в Африці, а в час боротьби із коронавірусом вирішила допомогти одиноким людям похилого віку у Луцьку.







«Ми ніде не збирали гроші і не просили, вона надіслала певну суму, на яку ми двічі (на 2 і 3 тонни) закупи продукти і сформували продуктові пакети», – розповіла Катерина Волинець.



З її слів, після того як подали запит у Луцьку міську раду і молитовний дім, там надали списки із прізвищами, телефонами та адресами людей, які потребують допомоги.



«Формували та розвозили пакети разом із мамою Любави та її родиною. Маємо фото звіт на кожен із пакетів», – зауважила подруга благодійниці.



Та додала, що допомогу отримали близько двохсот людей.



«Люди реагували добре, із подякою. Деякі розчулювалися до сліз і чомусь не одразу вірили, що ми просто принесли пакети із допомогою і нам нічого не треба натомість», – розповіла Катерина Волинець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Художниця та дизайнера купальників Любава Ружанська, яка народилася в Луцьку, а нині проживає в місті Дубай, що в ОАЕ надала допомогу одиноким людям похилого віку.Купували, формували продуктові набори та розвозили лучанам її подруга, батьки та рідні, які живуть в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент" Як зазначила подруга благодійниці, лучанка постійно допомагає дитячим будинкам, дітям в Африці, а в час боротьби із коронавірусом вирішила допомогти одиноким людям похилого віку у Луцьку.«Ми ніде не збирали гроші і не просили, вона надіслала певну суму, на яку ми двічі (на 2 і 3 тонни) закупи продукти і сформували продуктові пакети», – розповіла Катерина Волинець.З її слів, після того як подали запит у Луцьку міську раду і молитовний дім, там надали списки із прізвищами, телефонами та адресами людей, які потребують допомоги.«Формували та розвозили пакети разом із мамою Любави та її родиною. Маємо фото звіт на кожен із пакетів», – зауважила подруга благодійниці.Та додала, що допомогу отримали близько двохсот людей.«Люди реагували добре, із подякою. Деякі розчулювалися до сліз і чомусь не одразу вірили, що ми просто принесли пакети із допомогою і нам нічого не треба натомість», – розповіла Катерина Волинець.

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