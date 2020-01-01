вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО

Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО
Художниця та дизайнера купальників Любава Ружанська, яка народилася в Луцьку, а нині проживає в місті Дубай, що в ОАЕ надала допомогу одиноким людям похилого віку.

Купували, формували продуктові набори та розвозили лучанам її подруга, батьки та рідні, які живуть в обласному центрі Волині, - пише ІА "Конкурент".

Як зазначила подруга благодійниці Катерина Волинець, лучанка постійно допомагає дитячим будинкам, дітям в Африці, а в час боротьби із коронавірусом вирішила допомогти одиноким людям похилого віку у Луцьку.



«Ми ніде не збирали гроші і не просили, вона надіслала певну суму, на яку ми двічі (на 2 і 3 тонни) закупи продукти і сформували продуктові пакети», – розповіла Катерина Волинець.

З її слів, після того як подали запит у Луцьку міську раду і молитовний дім, там надали списки із прізвищами, телефонами та адресами людей, які потребують допомоги.

«Формували та розвозили пакети разом із мамою Любави та її родиною. Маємо фото звіт на кожен із пакетів», – зауважила подруга благодійниці.

Та додала, що допомогу отримали близько двохсот людей.

«Люди реагували добре, із подякою. Деякі розчулювалися до сліз і чомусь не одразу вірили, що ми просто принесли пакети із допомогою і нам нічого не треба натомість», – розповіла Катерина Волинець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО
Сьогодні, 22:21
Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус
Сьогодні, 21:57
У Луцьку біля багатоповерхівки жінка розвела багаття, яке «стріляло». ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Сьогодні, 20:43
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО У Луцьку на благодійному ярмарку школярі збирали кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
18 лютий, 18:01
«Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків* «Купи валентинку – врятуй дитинку»: у ПортCity благодійна акція для порятунку двох онкохворих хлопчиків*
13 лютий, 22:40
Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
01 лютий, 18:14
У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО У Луцьку влаштували благодійний марафон, аби зібрати кошти для онкохворих дітей. ВІДЕО
26 січень, 16:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка, яка живе в ОАЕ, роздала 5 тонн продуктових наборів людям похилого віку. ФОТО
Сьогодні, 22:21
 0
Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус
Сьогодні, 21:57
 0
У Луцьку біля багатоповерхівки жінка розвела багаття, яке «стріляло». ВІДЕО
Сьогодні, 21:25
 0
Волинянину дали 4 роки тюрми через крадіжку трьох кремів із магазину
Сьогодні, 20:43
 0
У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8