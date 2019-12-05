Коронавірус і міська клінічна лікарня: головний медик Луцька розповів про ситуацію

Володимир Лотвін прозвітував про стан справ у Луцькій міській клінічній лікарні.



Відповіді на запитання, які цікавлять луцьку громадськість він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



Нагадаємо, 7 квітня в Єдиній системі місцевих петицій Василь Нагорний опублікував



Начальник управління охорони здоров`я зазначив, що Луцька міська клінічна лікарня - багатопрофільний лікувальний заклад, основна функція якого є надання цілодобової амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам. Також функцією лишається забезпечення невідкладної допомоги хворим із неінфекційними захворюваннями.



«Заклад не входить до мережі лікарень першої хвилі для лікування хворих на COVID-19. Відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» працюють. Більше половини ліжкового фонду зарезервовано в зв’язку з призупиненням планової госпіталізації для забезпечення ургентної допомоги хворим міста та області з соматичними (не інфекційними) захворюваннями», - йдеться у дописі.



Також Володимир Лотвін підкреслив, що фахівці Волинського обласного лабораторного центру провели в лікарні епідеміологічне обстеження. У 121 працівника медзакладу відібрали матеріали для лабораторного дослідження. Аналізи 7 медиків дали позитивний результат, проте без клінічних проявів захворювання. Наразі ці працівники перебувають в умовах самоізоляції, а наприкінці рекомендованого періоду ізоляції їм провели два лабораторних обстеження (ПЛР). Перші дослідження (ПЛР) дали негативні результати, а матеріали на повторні ПЛР взяли 13 квітня. Всі працівники без ознак респіраторних захворювань, почувають себе добре.



Крім цього головний медик Луцька повідомив, що поліція розслідує правомірність дій посадових осіб та персоналу лікарні на предмет порушення правил карантинного режиму, самоізоляції та приховування суспільно важливої інформації.



«Протиепідемічні заходи проводилися відповідно до нормативно-розпорядчих документів та рекомендацій ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»», - написав медик.



Він також додав, що двоє пацієнтів, яких сімейні лікарі скерували для дообстеження і лікування в умовах стаціонару, після лабораторного підтвердження захворювання спричиненого COVID-19 перевели для подальшого лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню: «Госпіталізація згаданих пацієнтів була регламентована діючими на той час нормативно-розпорядчими документами».



Володимир Лотвін зазначив, що у закладі мінімізували ризики зараження вірусом. За його словами, в закладі з 10 лютого запровадили карантинні заходи з приводу перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРЗ та грип. Відповідно до наказів управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації в лікарні припинили планову госпіталізацію та виконання планових операцій, заборонили відвідування пацієнтів, розробили алгоритми дій персоналу щодо надання допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями та високим ризиком потенційного інфікування COVID-19. Через припинення планової госпіталізації зменшилася кількість хворих у стаціонарі.

Також головний медик Луцька підкреслив, що персонал в достатній кількості забезпечений засобами індивідуального захисту, наявна достатня кількість дезінфікуючих засобів та антисептиків.

«Засоби індивідуально захисту є в достатній кількості, згідно оперативної потреби, та використовуються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)». Заклад забезпечений експрес-тестами на COVID-19, виконання тестів виконується за наступним алгоритмом, який регламентований вищезгаданим наказом», - йдеться у звіті.



Очільник управління охорони здоров`я також розповів, як діють лікарі, коли виявляють захворювання на корона вірус. Медпрацівник, який виявив у пацієнта захворювання на корона вірус, реєструє випадок у спеціальних журналах, протягом 2 годин повідомляє про виявлену хворобу лабораторний центр, якщо особа з корона вірусом поступила в заклад охорони здоров’я, що надає цілодобову стаціонарну медичну допомогу, медики проводять відбір зразків матеріалів та забезпечують транспортування з відповідним направленням відібраних зразків у Волинський обласний лабораторний центр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник управління охорони здоров`я Луцької міської радипрозвітував про стан справ у Луцькій міській клінічній лікарні.Відповіді на запитання, які цікавлять луцьку громадськість він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.Нагадаємо, 7 квітня в Єдиній системі місцевих петицій Василь Нагорний опублікував петицію, в якій просив Луцьку міську раду зобов’язати управління охорони здоров’я прозвітувати про стан справ у КП «Луцька міська клінічна лікарня» щодо протидії поширенню коронавірусу. До кінця збору підписів залишилося 7 днів, але петиція набрала 325 «голосів». Відтак Володимир Лотвін вирішив відповісти на запитання, не чекаючи ще тиждень.Начальник управління охорони здоров`я зазначив, що Луцька міська клінічна лікарня - багатопрофільний лікувальний заклад, основна функція якого є надання цілодобової амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам. Також функцією лишається забезпечення невідкладної допомоги хворим із неінфекційними захворюваннями.«Заклад не входить до мережі лікарень першої хвилі для лікування хворих на COVID-19. Відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» працюють. Більше половини ліжкового фонду зарезервовано в зв’язку з призупиненням планової госпіталізації для забезпечення ургентної допомоги хворим міста та області з соматичними (не інфекційними) захворюваннями», - йдеться у дописі.Також Володимир Лотвін підкреслив, що фахівці Волинського обласного лабораторного центру провели в лікарні епідеміологічне обстеження. У 121 працівника медзакладу відібрали матеріали для лабораторного дослідження. Аналізи 7 медиків дали позитивний результат, проте без клінічних проявів захворювання. Наразі ці працівники перебувають в умовах самоізоляції, а наприкінці рекомендованого періоду ізоляції їм провели два лабораторних обстеження (ПЛР). Перші дослідження (ПЛР) дали негативні результати, а матеріали на повторні ПЛР взяли 13 квітня. Всі працівники без ознак респіраторних захворювань, почувають себе добре.Крім цього головний медик Луцька повідомив, що поліція розслідує правомірність дій посадових осіб та персоналу лікарні на предмет порушення правил карантинного режиму, самоізоляції та приховування суспільно важливої інформації.«Протиепідемічні заходи проводилися відповідно до нормативно-розпорядчих документів та рекомендацій ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»», - написав медик.Він також додав, що двоє пацієнтів, яких сімейні лікарі скерували для дообстеження і лікування в умовах стаціонару, після лабораторного підтвердження захворювання спричиненого COVID-19 перевели для подальшого лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню: «Госпіталізація згаданих пацієнтів була регламентована діючими на той час нормативно-розпорядчими документами».Володимир Лотвін зазначив, що у закладі мінімізували ризики зараження вірусом. За його словами, в закладі з 10 лютого запровадили карантинні заходи з приводу перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРЗ та грип. Відповідно до наказів управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації в лікарні припинили планову госпіталізацію та виконання планових операцій, заборонили відвідування пацієнтів, розробили алгоритми дій персоналу щодо надання допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями та високим ризиком потенційного інфікування COVID-19. Через припинення планової госпіталізації зменшилася кількість хворих у стаціонарі.Також головний медик Луцька підкреслив, що персонал в достатній кількості забезпечений засобами індивідуального захисту, наявна достатня кількість дезінфікуючих засобів та антисептиків.«Засоби індивідуально захисту є в достатній кількості, згідно оперативної потреби, та використовуються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 №722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)». Заклад забезпечений експрес-тестами на COVID-19, виконання тестів виконується за наступним алгоритмом, який регламентований вищезгаданим наказом», - йдеться у звіті.Очільник управління охорони здоров`я також розповів, як діють лікарі, коли виявляють захворювання на корона вірус. Медпрацівник, який виявив у пацієнта захворювання на корона вірус, реєструє випадок у спеціальних журналах, протягом 2 годин повідомляє про виявлену хворобу лабораторний центр, якщо особа з корона вірусом поступила в заклад охорони здоров’я, що надає цілодобову стаціонарну медичну допомогу, медики проводять відбір зразків матеріалів та забезпечують транспортування з відповідним направленням відібраних зразків у Волинський обласний лабораторний центр.

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