В Україні порахували мільйонерів

У Державній податковій службі України повідомили, скільки громадян задекларували доходи розміром понад мільйон гривень.Про це йдеться на сайті податкової служби.Так, за офіційними даними, майже 1,8 тисячі українців задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Найактивніше доходи понад мільйон гривень декларували мешканці Києва (702 особи), Харківської (143 особи), Дніпропетровської (129 осіб) та Київської (103 особи) областей.За вказаний період найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів.Наразі кампанія декларування доходів триває. Подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни мають змогу в Електронному кабінеті.Останній день подання декларації – 30.06.2020. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 01 жовтня 2020 року.