«Коронавірусна» допомога: хто з пенсіонерів зможе отримати тисячу гривень





Про це повідомляє



"Постановою Кабінету Міністрів … передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення", - йдеться у повідомленні.



До таких категорій відносяться:



- пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 тисяч гривень станом на 1 квітня 2020 року;



- одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);



- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;



- одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.



13 квітня Верховна Рада схвалила внесення зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", що дасть можливість забезпечити проведення у квітні 2020 року виплати одноразової грошової допомоги вказаним категоріям громадян.



"Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати", - зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окремі категорії пенсіонерів та одержувачів державної соціальної допомоги отримають одноразову виплату у розмірі 1 тисячі гривень.Про це повідомляє Українська правда , посилаючись на пресслужбу уряду."Постановою Кабінету Міністрів … передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення", - йдеться у повідомленні.До таких категорій відносяться:- пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 тисяч гривень станом на 1 квітня 2020 року;- одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника);- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;- одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.13 квітня Верховна Рада схвалила внесення зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", що дасть можливість забезпечити проведення у квітні 2020 року виплати одноразової грошової допомоги вказаним категоріям громадян."Після набрання чинності змін до держбюджету потрібно близько 5 днів для того, щоб розпочати виплати", - зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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