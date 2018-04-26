Волинська викладачка - у складі Ради молодих вчених





Про це йдеться на сайті університету.



Членом Ради молодих вчених стала доцентка факультету економіки та управління Наталія Коленда.



Наказ Міністерства освіти і науки України № 471 від 01.04.2020 р. «Про внесення змін до складу Ради молодих учених» підписаний тимчасовим виконувачем обов`язків міністра освіти та науки України Любомирою Мандзій у перший день квітня.



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