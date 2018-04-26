Волинська викладачка - у складі Ради молодих вчених
Сьогодні, 08:10
Викладачку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки включили до оновленого складу Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України.
Про це йдеться на сайті університету.
Членом Ради молодих вчених стала доцентка факультету економіки та управління Наталія Коленда.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 471 від 01.04.2020 р. «Про внесення змін до складу Ради молодих учених» підписаний тимчасовим виконувачем обов`язків міністра освіти та науки України Любомирою Мандзій у перший день квітня.
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Про це йдеться на сайті університету.
Членом Ради молодих вчених стала доцентка факультету економіки та управління Наталія Коленда.
Наказ Міністерства освіти і науки України № 471 від 01.04.2020 р. «Про внесення змін до складу Ради молодих учених» підписаний тимчасовим виконувачем обов`язків міністра освіти та науки України Любомирою Мандзій у перший день квітня.
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