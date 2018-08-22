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На «залатування» вибоїн у Луцькому районі виділять 3 мільйони

На «залатування» вибоїн у Луцькому районі виділять 3 мільйони
На дрібний поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району скерують понад 3 мільйони гривень.

Роботи з ліквідації ям та вибоїн триватимуть протягом року, - пише ІА Волинські новини, посилаючись на інформацію з відкритих торгів.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Тендерні пропозиції прийматимуть до 26 квітня, а аукціон має розпочатися 27 квітня.

Очікувана вартість ремонту дорожнього одягу та покриття становить 3,002 мільйона гривень.

Йдеться про планування узбіч автогрейдером, ліквідацію вибоїн, профілювання щебеневих доріг, засипання промоїн і просідань щебеневою сумішшю, улаштування вирівнювальних шарів, ущільнення асфальтобетонного шару тощо.

Ці роботи мають здійснюватися до кінця наступного року.

Також серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, власного або орендованого асфальтобетонного заводу, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, та досвіду виконання аналогічного договору.

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Теги: Луцьк, гроші, дороги
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