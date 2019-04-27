Антимонопольний комітет не дозволив селищній раді на Волині підняти тарифи на комунальні послуги

Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України не погодило виконавчому комітету Старовижівської селищної ради підняття тарифів на комунальні послуги.Про це повідомлеяє пресслужба відділення.В обласному територіальному відділенні розглянули проєкти рішень виконавчого комітету Старовижівської селищної ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Старовижівському ВУЖКГ» та «Про встановлення тарифів на послуги по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів від населення та юридичних осіб».За результатами аналізу проектів рішень, відділення не погодило їх на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.Зокрема, для повного, всебічного і об’єктивного аналізу матеріалів, які б обґрунтували порядок формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, вивезення твердих побутових відходів та захоронення побутових відходів, виконком не надав пакет документів що обґрунтовує необхідність перегляду та підняття тарифів, в тому числі в час проведення карантинних заходів.