Коли і де транслюватимуть великодні богослужіння

В Офісі президента України повідомили, які центральні телеканали транслюватимуть великодні богослужіння.Так, на сторінці Офісу президента йдеться, що українці зможуть дивитися трансляції на 5 центральних каналах.Великодні літургії з храмів ПЦУ, УГКЦ і УПЦ МП транслюватимуть канали ICTV, UA:Перший, 1+1, Україна та Інтер.ICTV та UA:Перший о 7:30-11:00 19 квітня транслюватимуть богослужіння духовенства Української греко-католицької церкви;1+1 і UA:Перший о 23:30-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня показуватимуть великодні молитви Православної церкви України;Україна й Інтер о 23:00-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня транслюватимуть богослужіння з храмів Української православної церкви."Великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть якнайрейтинговіші телеканали, так і інші, включно з регіональними. Подбаймо про власне здоров’я та здоров’я близьких – залишаймося на Великдень вдома", - йдеться у дописі на сторінці Офісу президента.