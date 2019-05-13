Коли і де транслюватимуть великодні богослужіння
Сьогодні, 04:19
В Офісі президента України повідомили, які центральні телеканали транслюватимуть великодні богослужіння.
Так, на сторінці Офісу президента йдеться, що українці зможуть дивитися трансляції на 5 центральних каналах.
Великодні літургії з храмів ПЦУ, УГКЦ і УПЦ МП транслюватимуть канали ICTV, UA:Перший, 1+1, Україна та Інтер.
ICTV та UA:Перший о 7:30-11:00 19 квітня транслюватимуть богослужіння духовенства Української греко-католицької церкви;
1+1 і UA:Перший о 23:30-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня показуватимуть великодні молитви Православної церкви України;
Україна й Інтер о 23:00-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня транслюватимуть богослужіння з храмів Української православної церкви.
"Великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть як
найрейтинговіші телеканали, так і інші, включно з регіональними. Подбаймо про власне здоров’я та здоров’я близьких – залишаймося на Великдень вдома", - йдеться у дописі на сторінці Офісу президента.
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Так, на сторінці Офісу президента йдеться, що українці зможуть дивитися трансляції на 5 центральних каналах.
Великодні літургії з храмів ПЦУ, УГКЦ і УПЦ МП транслюватимуть канали ICTV, UA:Перший, 1+1, Україна та Інтер.
ICTV та UA:Перший о 7:30-11:00 19 квітня транслюватимуть богослужіння духовенства Української греко-католицької церкви;
1+1 і UA:Перший о 23:30-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня показуватимуть великодні молитви Православної церкви України;
Україна й Інтер о 23:00-3:00 в ніч із 18 на 19 квітня транслюватимуть богослужіння з храмів Української православної церкви.
"Великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть як
найрейтинговіші телеканали, так і інші, включно з регіональними. Подбаймо про власне здоров’я та здоров’я близьких – залишаймося на Великдень вдома", - йдеться у дописі на сторінці Офісу президента.
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