COVID-19: від яких ускладнень найчастіше помирають українці
Сьогодні, 06:12
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, від яких ускладнень, спричинених коронавірусом, найчастіше помирають українці.
Про це повідомляє "Газета ua".
"Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння", - повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька): серцево-судинні – 74% поєднані захворювання – 29% цукровий діабет – 22% захворювання легень – 9% новоутворення – 8% захворювання нирок – 7.
Показник летальності складає 2,9%.
"Вісім осіб з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих осіб 7 медичних працівників. Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб. Всі пацієнти з числа померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР", - розповіли у відомстві.
Загалом від коронавірусу в Україні померли 98 людей. Показник летальності складає 2,9%.
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Про це повідомляє "Газета ua".
"Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння", - повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Загалом частка хвороб складала (одна або кілька): серцево-судинні – 74% поєднані захворювання – 29% цукровий діабет – 22% захворювання легень – 9% новоутворення – 8% захворювання нирок – 7.
Показник летальності складає 2,9%.
"Вісім осіб з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів та лише в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих осіб 7 медичних працівників. Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті склала 12 діб. Всі пацієнти з числа померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР", - розповіли у відомстві.
Загалом від коронавірусу в Україні померли 98 людей. Показник летальності складає 2,9%.
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