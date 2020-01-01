«Перекваліфікувався»: Кашпіровський тепер «рятує» від коронавірусу. ВІДЕО

Анатолій Кашпіровський почав випускати на YouTube ролики про коронавірус.



Це він зробив на прохання своїх шанувальників "врятувати людство" від вірусу, повідомляє



"Вся моя робота спрямована на те, щоб відбувалися тілесні тканинні зміни. Побічно ми підводимо організм до вищої сили, він стає стійким", - заявив Кашпіровський.



Один з роликів про коронавірус подивилися вже понад 469 тисяч осіб.



Крім цього, Кашпіровський веде «оздоровчі сеанси». У коментарях багато хто відзначає, що з допомогою психотерапевта позбавилися від бронхіальної астми, болю в шиї. Деякі пишуть, що стали краще бачити.



Проте знайшлися і ті, хто висміює відео. «Через карантин твоя аура очистилася настільки, що в YouTube повернувся Кашпіровський», «Не було ніг, але завдяки вашим сеансам виросли цілих три», - пишуть користувачі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий в радянські часи психотерапевт і "телемаг"почав випускати на YouTube ролики про коронавірус.Це він зробив на прохання своїх шанувальників "врятувати людство" від вірусу, повідомляє УНІАН "Вся моя робота спрямована на те, щоб відбувалися тілесні тканинні зміни. Побічно ми підводимо організм до вищої сили, він стає стійким", - заявив Кашпіровський.Один з роликів про коронавірус подивилися вже понад 469 тисяч осіб.Крім цього, Кашпіровський веде «оздоровчі сеанси». У коментарях багато хто відзначає, що з допомогою психотерапевта позбавилися від бронхіальної астми, болю в шиї. Деякі пишуть, що стали краще бачити.Проте знайшлися і ті, хто висміює відео. «Через карантин твоя аура очистилася настільки, що в YouTube повернувся Кашпіровський», «Не було ніг, але завдяки вашим сеансам виросли цілих три», - пишуть користувачі.

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