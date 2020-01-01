Курс валют у Луцьку на 15 квітня





Євро при купівлі становить – 29.094, продажу – 29.899



Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.652, продаж – 6.601.



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