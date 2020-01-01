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Курс валют у Луцьку на 15 квітня

Курс валют у Луцьку на 15 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.892, а продаж – 27.399.

Євро при купівлі становить – 29.094, продажу – 29.899

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.652, продаж – 6.601.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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