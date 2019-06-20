У Луцьку недобросовісний орендар загидив територію Старого міста. ФОТО
Сьогодні, 09:25
У Луцьку на вулиці Драгоманова,15 загидили територію.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
"Повалений паркан, сміттєзвалище та зарослі по вул. Драгоманова,15 - ось як "хазяйнує" орендар земельної ділянки ТзОВ "Луцькміськбуд"", - йдеться у повідомлені.
У департаменті муніципальної варти зазначають, що така жахлива картина спостерігається вже тривалий час. Тож інспектори видали припис директору ТзОВ "Луцькміськбуд" на термінове приведення земельної ділянки до належного санітарного стану та вигляду.
"Зважаючи на те, що вказана земельна ділянка перебуває в оренді в орендаря з 2017 року вражає те, що орендар настільки безвідповідально та байдуже ставиться до благоустрою цієї території, що є частиною Старого міста Луцька", - зазначається у дописі.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
"Повалений паркан, сміттєзвалище та зарослі по вул. Драгоманова,15 - ось як "хазяйнує" орендар земельної ділянки ТзОВ "Луцькміськбуд"", - йдеться у повідомлені.
У департаменті муніципальної варти зазначають, що така жахлива картина спостерігається вже тривалий час. Тож інспектори видали припис директору ТзОВ "Луцькміськбуд" на термінове приведення земельної ділянки до належного санітарного стану та вигляду.
"Зважаючи на те, що вказана земельна ділянка перебуває в оренді в орендаря з 2017 року вражає те, що орендар настільки безвідповідально та байдуже ставиться до благоустрою цієї території, що є частиною Старого міста Луцька", - зазначається у дописі.
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