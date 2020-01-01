В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100
Сьогодні, 09:33
В Україні підтвердили 3764 випадки COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Усього в Україні дослідили 39 084 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Протягом 14 квітня отримали 392 повідомлення про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 241 випадок (12 одужали);
Волинська обл. — 100 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 74 випадки (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 130 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 110 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 99 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 356 випадків (18 одужали);
м. Київ — 612 випадків;
Київська обл. — 230 випадків (12 одужали);
Кіровоградська обл. — 192 випадки;
Львівська обл. — 152 випадки (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 14 випадків;
Одеська обл. — 70 випадків;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 173 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 77 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 287 випадків (15 одужали);
Харківська обл. — 25 випадків (1 одужав);
Херсонська обл. — 41 випадок (1 одужав);
Хмельницька обл. — 34 випадки (3 одужали);
Черкаська обл. — 105 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 589 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 10 випадків.
На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 143 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Усього в Україні дослідили 39 084 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Протягом 14 квітня отримали 392 повідомлення про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 241 випадок (12 одужали);
Волинська обл. — 100 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 74 випадки (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 130 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 110 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 99 випадків (12 одужали);
Івано-Франківська область — 356 випадків (18 одужали);
м. Київ — 612 випадків;
Київська обл. — 230 випадків (12 одужали);
Кіровоградська обл. — 192 випадки;
Львівська обл. — 152 випадки (6 одужали);
Луганська обл. — 4 випадки;
Миколаївська обл. — 14 випадків;
Одеська обл. — 70 випадків;
Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Рівненська обл. — 173 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 77 випадків (2 одужали);
Тернопільська обл. — 287 випадків (15 одужали);
Харківська обл. — 25 випадків (1 одужав);
Херсонська обл. — 41 випадок (1 одужав);
Хмельницька обл. — 34 випадки (3 одужали);
Черкаська обл. — 105 випадків (4 одужали);
Чернівецька обл. — 589 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 10 випадків.
На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 143 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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