В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.



Усього в Україні дослідили 39 084 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.



Протягом 14 квітня отримали 392 повідомлення про нові підтверджені випадки.



Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 241 випадок (12 одужали);

Волинська обл. — 100 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська обл. — 74 випадки (8 одужали);

Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 130 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 110 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 99 випадків (12 одужали);

Івано-Франківська область — 356 випадків (18 одужали);

м. Київ — 612 випадків;

Київська обл. — 230 випадків (12 одужали);

Кіровоградська обл. — 192 випадки;

Львівська обл. — 152 випадки (6 одужали);

Луганська обл. — 4 випадки;

Миколаївська обл. — 14 випадків;

Одеська обл. — 70 випадків;

Полтавська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Рівненська обл. — 173 випадки (8 одужали);

Сумська обл. — 77 випадків (2 одужали);

Тернопільська обл. — 287 випадків (15 одужали);

Харківська обл. — 25 випадків (1 одужав);

Херсонська обл. — 41 випадок (1 одужав);

Хмельницька обл. — 34 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. — 105 випадків (4 одужали);

Чернівецька обл. — 589 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. — 10 випадків.



На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).



Загалом 143 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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