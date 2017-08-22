Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус





Ірина Іщук нараз перебуває в міській інфекційній лікарні. Олександра не стало кілька днів тому. Що саме трапилося в Рівному і чому сім'я раптово залишилася без чоловіка і батька – в матеріалі



Як розповіла сестра жінки Тамара Яцюк, Ірина з чоловіком 20 років пропрацювали в Рівненській обласній лікарні. Обидвоє захворіли, і оскільки самі медики, запідозрили, що це не просто застуда.



"Звернулися до сімейного лікаря, і тоді на рентгені у Сашка знайшли двостороннє запалення легенів. Йому провели й експрес-тест, і ПЛР, обидва показали негативний результат. Але через два дні Сашку стало погано. Його поклали в реанімацію обласної лікарні, підключили до апарата штучного дихання, проводили реанімаційні дії, але він все одно помер", – повідомила сестра Ірини.



За її словами, Ірину лікарі вмовили не проводити розтин тіла чоловіка, мовляв, тобі і так погано, навіщо все це. Олександра поховали дуже швидко.



Однак Ірина Іщук в цей час перебувала в обласній лікарні, і лікарі не визнавали у неї коронавірус.



"Всі тести, які вони проводили мені, показували негативний результат. Спочатку зробили КТ (комп'ютерну томографію) і виявили одностороннє запалення легенів. Казали, мовляв, нічого страшного, ось тобі поставили катетер, їдь додому, прокапайся – і все буде добре, у тебе ж температура 37,2. Але як добре, якщо я відчуваю, що мені погано!" – розповіла OBOZREVATEL Ірина.



Раптово реанімацію обласної лікарні закрили на дезінфекцію. А Ірину перевели в ЛОР-відділення.



"Я там була одна, ще лікар і дві санітарки. Це як знущання. Мені зробили повторне КТ, яке показало, що у мене вже двостороннє запалення легенів. Що ж це за лікування, якщо мені гіршає, а вони постійно наполягають на тому, щоб я їхала додому? А потім ще й змушували саму купувати ліки за власний рахунок!" – обурюється жінка.



До порятунку доньки вже підключилися і батьки, які теж працюють медиками. Вони намагалися викликати швидку, щоб перевезти дочку в іншу лікарню, але та не приїздила. Тільки коли назвали інше прізвище, нарешті прибула машина.



Тоді Ірину відвезли в міську інфекційну лікарню.



"Тут мені спочатку сказали, що в лікарні багато пацієнтів із коронавірусом, а у мене тести негативні, куди ж мене класти. Але потім тут же провели експрес-тест і він виявився позитивним. Тобто вперше за два тижні мені поставили діагноз "коронавірус". Вони також взяли мазки на ПЛР", – каже Ірина.



У самій Рівненській обласній лікарні свою провину заперечують.



"Всі тести пацієнтки негативні. Так, її чоловік помер, ми висловлюємо щире співчуття, але тести були негативними. Ми втратили класного лікаря, ми дуже жалкуємо. Його дружина за власним наполяганням перевелася в інфекційну лікарню. Хоча іще 13 квітня ми отримали результати тесту з лабораторії – вони були негативними. Не ми ж їх самі проводимо", – сказала OBOZREVATEL медична директорка Рівненської обласної лікарні Лариса Обуховська.



Те, що пацієнтку перевели з реанімації в ЛОР-відділення, вона пояснила так: "Річ у тім, що в однієї з медиків реанімаційного відділення виявили COVID-19. Тому ми реанімацію закрили на дезінфекцію. Всі відділення було переведено в ЛОР, бо там нікого не було, і все обладнання реанімаційної ми теж перевезли туди", – каже Обуховська.



Сама Ірина Іщук вважає, що лікарі щось приховують.



"Там багато медиків хворі, і з температурою ходять на роботу. А заввідділенням ходить без маски під час карантину. Я не знаю, чим вони мене лікували і як брали аналізи. Хто тепер відповість за смерть мого чоловіка, якому так і не поставили правильний діагноз?" – засмучується жінка.



Ірина та Олександр Ящук

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медсестра Рівненської обласної лікарні разом із чоловіком, реаніматологом цієї ж установи, захворіла на коронавірус. Чоловік помер, а його дружина запевняє, що колеги не змогли поставити їм правильний діагноз. Тепер жінка бореться за своє життя.нараз перебуває в міській інфекційній лікарні. Олександра не стало кілька днів тому. Що саме трапилося в Рівному і чому сім'я раптово залишилася без чоловіка і батька – в матеріалі Обозревателя Як розповіла сестра жінки, Ірина з чоловіком 20 років пропрацювали в Рівненській обласній лікарні. Обидвоє захворіли, і оскільки самі медики, запідозрили, що це не просто застуда."Звернулися до сімейного лікаря, і тоді на рентгені у Сашка знайшли двостороннє запалення легенів. Йому провели й експрес-тест, і ПЛР, обидва показали негативний результат. Але через два дні Сашку стало погано. Його поклали в реанімацію обласної лікарні, підключили до апарата штучного дихання, проводили реанімаційні дії, але він все одно помер", – повідомила сестра Ірини.За її словами, Ірину лікарі вмовили не проводити розтин тіла чоловіка, мовляв, тобі і так погано, навіщо все це. Олександра поховали дуже швидко.Однак Ірина Іщук в цей час перебувала в обласній лікарні, і лікарі не визнавали у неї коронавірус."Всі тести, які вони проводили мені, показували негативний результат. Спочатку зробили КТ (комп'ютерну томографію) і виявили одностороннє запалення легенів. Казали, мовляв, нічого страшного, ось тобі поставили катетер, їдь додому, прокапайся – і все буде добре, у тебе ж температура 37,2. Але як добре, якщо я відчуваю, що мені погано!" – розповіла OBOZREVATEL Ірина.Раптово реанімацію обласної лікарні закрили на дезінфекцію. А Ірину перевели в ЛОР-відділення."Я там була одна, ще лікар і дві санітарки. Це як знущання. Мені зробили повторне КТ, яке показало, що у мене вже двостороннє запалення легенів. Що ж це за лікування, якщо мені гіршає, а вони постійно наполягають на тому, щоб я їхала додому? А потім ще й змушували саму купувати ліки за власний рахунок!" – обурюється жінка.До порятунку доньки вже підключилися і батьки, які теж працюють медиками. Вони намагалися викликати швидку, щоб перевезти дочку в іншу лікарню, але та не приїздила. Тільки коли назвали інше прізвище, нарешті прибула машина.Тоді Ірину відвезли в міську інфекційну лікарню."Тут мені спочатку сказали, що в лікарні багато пацієнтів із коронавірусом, а у мене тести негативні, куди ж мене класти. Але потім тут же провели експрес-тест і він виявився позитивним. Тобто вперше за два тижні мені поставили діагноз "коронавірус". Вони також взяли мазки на ПЛР", – каже Ірина.У самій Рівненській обласній лікарні свою провину заперечують."Всі тести пацієнтки негативні. Так, її чоловік помер, ми висловлюємо щире співчуття, але тести були негативними. Ми втратили класного лікаря, ми дуже жалкуємо. Його дружина за власним наполяганням перевелася в інфекційну лікарню. Хоча іще 13 квітня ми отримали результати тесту з лабораторії – вони були негативними. Не ми ж їх самі проводимо", – сказала OBOZREVATEL медична директорка Рівненської обласної лікарніТе, що пацієнтку перевели з реанімації в ЛОР-відділення, вона пояснила так: "Річ у тім, що в однієї з медиків реанімаційного відділення виявили COVID-19. Тому ми реанімацію закрили на дезінфекцію. Всі відділення було переведено в ЛОР, бо там нікого не було, і все обладнання реанімаційної ми теж перевезли туди", – каже Обуховська.Сама Ірина Іщук вважає, що лікарі щось приховують."Там багато медиків хворі, і з температурою ходять на роботу. А заввідділенням ходить без маски під час карантину. Я не знаю, чим вони мене лікували і як брали аналізи. Хто тепер відповість за смерть мого чоловіка, якому так і не поставили правильний діагноз?" – засмучується жінка.

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