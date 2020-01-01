У Нововолинську – 7 нових випадків COVID-19: усі хворі контактували з померлим від інфекції





Серед захворілих - троє медпрацівників. Усі особи – із числа контактних першого хворого



Станом на 9.00 15 квітня у Нововолинську зафіксували 19 підтверджениих випадків COVID-19, серед яких двоє – з Іваничівського району. Один випадок летальний.



Одинадцять хворих на коронавірусну інфекцію перебувать на амбулаторному лікуванні, троє пацієнтів зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще троє хворих на коронавірус нововолинців – на лікуванні в обласній лікарні.



Уже встановили більше 100 контактних осіб.

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