У Нововолинську – 7 нових випадків COVID-19: усі хворі контактували з померлим від інфекції
Сьогодні, 09:55
За попередню добу у Нововолинську отримали 7 позитивних результатів дослідження зразків на COVID-19.
Серед захворілих - троє медпрацівників. Усі особи – із числа контактних першого хворого померлого нововолинця, йдеться на сайті мерії.
Станом на 9.00 15 квітня у Нововолинську зафіксували 19 підтверджениих випадків COVID-19, серед яких двоє – з Іваничівського району. Один випадок летальний.
Одинадцять хворих на коронавірусну інфекцію перебувать на амбулаторному лікуванні, троє пацієнтів зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще троє хворих на коронавірус нововолинців – на лікуванні в обласній лікарні.
Уже встановили більше 100 контактних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед захворілих - троє медпрацівників. Усі особи – із числа контактних першого хворого померлого нововолинця, йдеться на сайті мерії.
Станом на 9.00 15 квітня у Нововолинську зафіксували 19 підтверджениих випадків COVID-19, серед яких двоє – з Іваничівського району. Один випадок летальний.
Одинадцять хворих на коронавірусну інфекцію перебувать на амбулаторному лікуванні, троє пацієнтів зі встановленим діагнозом коронавірусна інфекція лікуються в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, а ще троє хворих на коронавірус нововолинців – на лікуванні в обласній лікарні.
Уже встановили більше 100 контактних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус
14 квітень, 20:12
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську – 7 нових випадків COVID-19: усі хворі контактували з померлим від інфекції
Сьогодні, 09:55
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
Сьогодні, 09:45