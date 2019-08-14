Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Під час суду встановили, що 2 жовтня 2018 року обвинувачений, який працює водієм «Луцьк Експрес», керував Volkswagen LT-35 D та рухався автомобільною дорогою сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Луцька зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.



Так, на ділянці дороги по вулиці Рівненській в селі Струмівка обвинувачений наїхав на пішохода, який йшов у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у Луцькій міській клінічній лікарні.



Обвинувачений водій повністю визнав свою вину.



Відтак, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій компанії «Луцьк Експрес», який у жовтні 2018 року збив пішохода у селі Струмівка , відбувся умовним покаранням на три роки. На жаль, постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 2 жовтня 2018 року обвинувачений, який працює водієм «Луцьк Експрес», керував Volkswagen LT-35 D та рухався автомобільною дорогою сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Луцька зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.Так, на ділянці дороги по вулиці Рівненській в селі Струмівка обвинувачений наїхав на пішохода, який йшов у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у Луцькій міській клінічній лікарні.Обвинувачений водій повністю визнав свою вину.Відтак, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію