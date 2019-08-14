Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці
Сьогодні, 10:01
Водій компанії «Луцьк Експрес», який у жовтні 2018 року збив пішохода у селі Струмівка, відбувся умовним покаранням на три роки. На жаль, постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 2 жовтня 2018 року обвинувачений, який працює водієм «Луцьк Експрес», керував Volkswagen LT-35 D та рухався автомобільною дорогою сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Луцька зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.
Так, на ділянці дороги по вулиці Рівненській в селі Струмівка обвинувачений наїхав на пішохода, який йшов у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у Луцькій міській клінічній лікарні.
Обвинувачений водій повністю визнав свою вину.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 2 жовтня 2018 року обвинувачений, який працює водієм «Луцьк Експрес», керував Volkswagen LT-35 D та рухався автомобільною дорогою сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Луцька зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.
Так, на ділянці дороги по вулиці Рівненській в селі Струмівка обвинувачений наїхав на пішохода, який йшов у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у Луцькій міській клінічній лікарні.
Обвинувачений водій повністю визнав свою вину.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Кривосуддя! П'яний пішохід переходив дорогу в невстановленому місці, поза межами переходу, а не рухався назустріч!
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