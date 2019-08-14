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Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці

Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці
Водій компанії «Луцьк Експрес», який у жовтні 2018 року збив пішохода у селі Струмівка, відбувся умовним покаранням на три роки. На жаль, постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 2 жовтня 2018 року обвинувачений, який працює водієм «Луцьк Експрес», керував Volkswagen LT-35 D та рухався автомобільною дорогою сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку Луцька зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.

Так, на ділянці дороги по вулиці Рівненській в селі Струмівка обвинувачений наїхав на пішохода, який йшов у зустрічному напрямку. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у Луцькій міській клінічній лікарні.

Обвинувачений водій повністю визнав свою вину.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на три роки.

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Теги: суд, Струмівка, смерть, чоловік
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Коментарі 1
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Кривосуддя! П'яний пішохід переходив дорогу в невстановленому місці, поза межами переходу, а не рухався назустріч!
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