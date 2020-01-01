Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина

14 квітня до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону.Про це інформує відділ поліції у facebook.Спритник заволодів даними банківської картки заявника, які той ввів для оформлення послуги «OLX доставка», та зняв з картки потерпілого майже 11 тисяч гривень.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.