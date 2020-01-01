Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
14 квітня до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону.
Про це інформує відділ поліції у facebook.
Спритник заволодів даними банківської картки заявника, які той ввів для оформлення послуги «OLX доставка», та зняв з картки потерпілого майже 11 тисяч гривень.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує відділ поліції у facebook.
Спритник заволодів даними банківської картки заявника, які той ввів для оформлення послуги «OLX доставка», та зняв з картки потерпілого майже 11 тисяч гривень.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25