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Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина

Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
14 квітня до Ковельського відділу поліції звернувся 31-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки мобільного телефону.

Про це інформує відділ поліції у facebook.

Спритник заволодів даними банківської картки заявника, які той ввів для оформлення послуги «OLX доставка», та зняв з картки потерпілого майже 11 тисяч гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, OLX
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