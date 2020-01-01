вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені

Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
У Краматорську розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ, що сталося внаслідок порушення правил поводженні зі зброєю.

За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11:40 під час проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету, - інформує

Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Доннечина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Браковані міномети "Молот" так і не зняли з озброєння української армії.......
Відповісти
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня
Сьогодні, 10:08
Схожі новини
Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці
Сьогодні, 10:01
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
Сьогодні, 09:45
COVID-19: від яких ускладнень найчастіше помирають українці COVID-19: від яких ускладнень найчастіше помирають українці
Сьогодні, 06:12
Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені Під час навчальних стрільб на Донеччині вибухнув міномет: один військовий загинув, є поранені
14 квітень, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
 0
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
 0
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
 0
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
 0
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8