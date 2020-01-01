Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені





За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11:40 під час проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету, - інформує



Під час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Краматорську розслідують обставини загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ, що сталося внаслідок порушення правил поводженні зі зброєю.За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 11:40 під час проведення планових навчальних стрільб з 82-мм міномету, що проходили на одному з військових полігонів на території Донецької області, стався вибух міномету, - інформуєПід час вибуху 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій загинув. Вісім військовослужбовців, які знаходилися неподалік від міномету, отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

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