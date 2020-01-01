У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками

На Волині викрили браконьєрів, які ловили рибу сітками.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 14 квітня до рибінспекторів надійшло повідомлення від небайдужих рибалок про грубі порушення правил рибальства на річці Луга поблизу села Щенятин Іваничівського району.Державні інспектори рибоохорони, які прибули на місце о 23 годині, викрили двох чоловіків, які з гумового човна ловили рибу дев’ятьма сітками.Того ж дня поблизу села Литовеж Іванчівського району рибпатрульні зафіксували аналогічне правопорушення. Чоловік ловив рибу однією лісковою сіткою.На всіх викритих браконьєрів оформили адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.