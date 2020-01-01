вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками

У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
На Волині викрили браконьєрів, які ловили рибу сітками.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Так, 14 квітня до рибінспекторів надійшло повідомлення від небайдужих рибалок про грубі порушення правил рибальства на річці Луга поблизу села Щенятин Іваничівського району.

Державні інспектори рибоохорони, які прибули на місце о 23 годині, викрили двох чоловіків, які з гумового човна ловили рибу дев’ятьма сітками.

Того ж дня поблизу села Литовеж Іванчівського району рибпатрульні зафіксували аналогічне правопорушення. Чоловік ловив рибу однією лісковою сіткою.

На всіх викритих браконьєрів оформили адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєри, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
08 квітень, 13:30
У районі на Волині рибінспектори знайшли у річці аж 15 браконьєрських сіток У районі на Волині рибінспектори знайшли у річці аж 15 браконьєрських сіток
06 квітень, 15:39
На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів На Волині під час рейду рибохорони затримали браконьєрів
06 квітень, 10:35
На Волині зловили рибалку-браконьєра На Волині зловили рибалку-браконьєра
19 березень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
 0
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
 0
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
 0
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
 0
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
 0
Медіа
відео
1/8