На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи





Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що далі люди, які учора повернулися з-за кордону і блокували «Ягодин», перебуватимуть на примусовій самоізоляції під контролем поліції.



«Поліція контролюватиме цих людей на самоізоляції. Далі вирішуватиме суд», - сказала посадовиця.



За її словами, примусова обсервація буде фінансуватися місцевим бюджетом з резервного фонду.



Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон, повинні підписати згоду, пісіля чого у супроводі поліції для усіх мають організувати доїзд до місць обсервації.



Через це на пункті пропуску «Ягодин» блокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Люди, які учора, 14 квітня, блокували рух через обов’язкову обсервацію громадян , які повертаються з-за кордону, отримали адміністративні протоколи від поліції.Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАповідомила, що далі люди, які учора повернулися з-за кордону і блокували «Ягодин», перебуватимуть на примусовій самоізоляції під контролем поліції.«Поліція контролюватиме цих людей на самоізоляції. Далі вирішуватиме суд», - сказала посадовиця.За її словами, примусова обсервація буде фінансуватися місцевим бюджетом з резервного фонду.Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон, повинні підписати згоду, пісіля чого у супроводі поліції для усіх мають організувати доїзд до місць обсервації.Через це на пункті пропуску «Ягодин» блокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію