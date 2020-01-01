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На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи

На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Люди, які учора, 14 квітня, блокували рух через обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону, отримали адміністративні протоколи від поліції.

Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що далі люди, які учора повернулися з-за кордону і блокували «Ягодин», перебуватимуть на примусовій самоізоляції під контролем поліції.

«Поліція контролюватиме цих людей на самоізоляції. Далі вирішуватиме суд», - сказала посадовиця.

За її словами, примусова обсервація буде фінансуватися місцевим бюджетом з резервного фонду.

Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон, повинні підписати згоду, пісіля чого у супроводі поліції для усіх мають організувати доїзд до місць обсервації.

Через це на пункті пропуску «Ягодин» блокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.

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Теги: коронавірус, Волинь, обсервація, Ягодин
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