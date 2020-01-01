На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
Люди, які учора, 14 квітня, блокували рух через обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону, отримали адміністративні протоколи від поліції.
Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що далі люди, які учора повернулися з-за кордону і блокували «Ягодин», перебуватимуть на примусовій самоізоляції під контролем поліції.
«Поліція контролюватиме цих людей на самоізоляції. Далі вирішуватиме суд», - сказала посадовиця.
За її словами, примусова обсервація буде фінансуватися місцевим бюджетом з резервного фонду.
Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон, повинні підписати згоду, пісіля чого у супроводі поліції для усіх мають організувати доїзд до місць обсервації.
Через це на пункті пропуску «Ягодин» блокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.
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Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що далі люди, які учора повернулися з-за кордону і блокували «Ягодин», перебуватимуть на примусовій самоізоляції під контролем поліції.
«Поліція контролюватиме цих людей на самоізоляції. Далі вирішуватиме суд», - сказала посадовиця.
За її словами, примусова обсервація буде фінансуватися місцевим бюджетом з резервного фонду.
Нагадаємо, від 14 квітня усі громадяни, які перетинатимуть кордон, повинні підписати згоду, пісіля чого у супроводі поліції для усіх мають організувати доїзд до місць обсервації.
Через це на пункті пропуску «Ягодин» блокували рух – вимагали дозволили людям, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.
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