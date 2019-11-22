Пожежа знищила житловий будинок волинян





Пожежа трапилась 14 квітня близько 19:00. Про це інформують у Любомльському відділі ДСНС, - пише

Вогонь знищив дах, перекриття площею 50 метрів квадратних, 36 метрів квадратних стін, меблі, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Луків.



Пожежу ліквідували о 20:30. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Вогонь знищив дах, перекриття площею 50 метрів квадратних, 36 метрів квадратних стін, меблі, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Луків.Пожежу ліквідували о 20:30. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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