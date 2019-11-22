вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пожежа знищила житловий будинок волинян

Пожежа знищила житловий будинок волинян
У селі Біличі Любомльського району горів дерев'яний будинок.

Пожежа трапилась 14 квітня близько 19:00. Про це інформують у Любомльському відділі ДСНС, - пише Район.Любомль.

Вогонь знищив дах, перекриття площею 50 метрів квадратних, 36 метрів квадратних стін, меблі, речі домашнього вжитку. На виклик виїжджали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Луків.

Пожежу ліквідували о 20:30. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, будівля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
Сьогодні, 11:45
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Сьогодні, 11:32
Пожежа знищила житловий будинок волинян
Сьогодні, 11:24
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку
18 березень, 12:28
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
22 листопад, 2019, 17:20
У Любешівському районі горів будинок: виїжджали два спецавто У Любешівському районі горів будинок: виїжджали два спецавто
28 жовтень, 2019, 17:22
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
19 жовтень, 2019, 01:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
 0
Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Сьогодні, 12:29
 0
В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
 0
Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8