У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
Сьогодні, 11:45
Хлопець з Торчина, у якого після смерті виявили коронавірус, був у діабетичній комі й лікувався та помер у Луцькій центральній районній лікарні.
Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомив, що наразі у медичному закладі триває епідрозслідування.
Нагадаємо, раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету. Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомив, що наразі у медичному закладі триває епідрозслідування.
Нагадаємо, раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету. Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.
Головне фото - ілюстративне.
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