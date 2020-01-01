вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування

У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
Хлопець з Торчина, у якого після смерті виявили коронавірус, був у діабетичній комі й лікувався та помер у Луцькій центральній районній лікарні.

Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк повідомив, що наразі у медичному закладі триває епідрозслідування.

Нагадаємо, раніше Ващенюк повідомляв, що хлопець мав важку форму цукрового діабету. Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, коронавірус, Торчин, хлопець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Сьогодні, 11:32
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня
Сьогодні, 10:08
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку
Сьогодні, 12:08
На Волині «обчистили» шкільну майстерню
Сьогодні, 11:52
У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
Сьогодні, 11:45
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Сьогодні, 11:32
Пожежа знищила житловий будинок волинян
Сьогодні, 11:24
Схожі новини
19-річний хлопець з Торчина, який помер через коронавірус, хворів на цукровий діабет 19-річний хлопець з Торчина, який помер через коронавірус, хворів на цукровий діабет
14 квітень, 17:45
У Торчині від коронавірусу помер 19-річний хлопець У Торчині від коронавірусу помер 19-річний хлопець
14 квітень, 17:23
Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус Чоловік помер, а дружина рятує своє життя: у Рівному лікарня потрапила в скандал через коронавірус
Сьогодні, 09:45
COVID-19: від яких ускладнень найчастіше помирають українці COVID-19: від яких ускладнень найчастіше помирають українці
Сьогодні, 06:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сморід у Луцьку і навколишніх селах: комунальники обіцяють посилити роботу
Сьогодні, 12:51
 0
Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
 0
Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Сьогодні, 12:29
 0
В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8