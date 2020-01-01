У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування

Хлопець з Торчина, у якого після смерті виявили коронавірус, був у діабетичній комі й лікувався та помер у Луцькій центральній районній лікарні.Про це йшлося сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Начальник обласного управління охорони здоров’яповідомив, що наразі у медичному закладі триває епідрозслідування.Нагадаємо, раніше Ващенюк повідомляв,Раптово у нього стала підніматися температура й він помер. Після смерті взяли проби аналізів на коронавірус, але симптомів цієї недуги у хворого не було.