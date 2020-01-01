На Волині «обчистили» шкільну майстерню





Про це повідомили



Інцидент трапився у ніч із 13 на 14 квітня. Зазначається, що звідти викрали електрорубанок та болгарку. Сума завданих збитків становить приблизно 5 тисяч гривень.



За цим фактом матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій зірвав навісний замок і проник у шкільну майстерню Любешівськоволянської гімназії.Про це повідомили «Новому життю» працівники Любешівського відділення поліції.Інцидент трапився у ніч із 13 на 14 квітня. Зазначається, що звідти викрали електрорубанок та болгарку. Сума завданих збитків становить приблизно 5 тисяч гривень.За цим фактом матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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