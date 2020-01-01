В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
В Україні було лабораторно підтверджено 3764 випадки захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією. Серед тих, хто захворів – 260 дітей та 684 медики.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, - передає УНН.
“Загалом захворівших 3764 людини, в тому числі 260 дітей та 684 медичних працівники. Одужало 143 особи, померло 108 осіб”, — сказав Степанов.
З його слів, минулої доби було зафіксовано 392 випадки захворювання, з них 29 дітей та 90 медичних працівників. Також міністр зазначив, що найбільше нових випадків за добу виявили у Києві.
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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, - передає УНН.
“Загалом захворівших 3764 людини, в тому числі 260 дітей та 684 медичних працівники. Одужало 143 особи, померло 108 осіб”, — сказав Степанов.
З його слів, минулої доби було зафіксовано 392 випадки захворювання, з них 29 дітей та 90 медичних працівників. Також міністр зазначив, що найбільше нових випадків за добу виявили у Києві.
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