Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку





Про це на своїх особистих сторінках у Фейсбуці написали Наталія Струк-Маковецька та Богдан Домальчук, - пише Любешівська газета

Зокрема, Наталія закликала до цього своїх односельчан декілька днів тому.



«За ініціативи Ярослава Кошкіна, яку підтримали угриничани, а седлищан Микола Струк допоміг нам згуртувати, в нашу річку було запущено 50 кілограмів риби: короп, білий амур та товстолоб. Всім велике спасибі. І прошу з відповідальністю рибалити на річці», - написала жінка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 квітня небайдужі жителі села Угриничі Любешівського району зробили хорошу справу – зарибнили річку Стохід.Про це на своїх особистих сторінках у Фейсбуці написалита, - пише Любешівська газета "Нове життя".

Зокрема, Наталія закликала до цього своїх односельчан декілька днів тому.«За ініціативи Ярослава Кошкіна, яку підтримали угриничани, а седлищан Микола Струк допоміг нам згуртувати, в нашу річку було запущено 50 кілограмів риби: короп, білий амур та товстолоб. Всім велике спасибі. І прошу з відповідальністю рибалити на річці», - написала жінка.

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