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Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку

Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку
14 квітня небайдужі жителі села Угриничі Любешівського району зробили хорошу справу – зарибнили річку Стохід.

Про це на своїх особистих сторінках у Фейсбуці написали Наталія Струк-Маковецька та Богдан Домальчук, - пише Любешівська газета "Нове життя".

Зокрема, Наталія закликала до цього своїх односельчан декілька днів тому.

«За ініціативи Ярослава Кошкіна, яку підтримали угриничани, а седлищан Микола Струк допоміг нам згуртувати, в нашу річку було запущено 50 кілограмів риби: короп, білий амур та товстолоб. Всім велике спасибі. І прошу з відповідальністю рибалити на річці», - написала жінка.



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Теги: Любешівський район, зариблення річки
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