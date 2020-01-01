Небайдужі жителі волинського села зарибнили річку
Сьогодні, 12:08
14 квітня небайдужі жителі села Угриничі Любешівського району зробили хорошу справу – зарибнили річку Стохід.
Про це на своїх особистих сторінках у Фейсбуці написали Наталія Струк-Маковецька та Богдан Домальчук, - пише Любешівська газета "Нове життя".
Зокрема, Наталія закликала до цього своїх односельчан декілька днів тому.
«За ініціативи Ярослава Кошкіна, яку підтримали угриничани, а седлищан Микола Струк допоміг нам згуртувати, в нашу річку було запущено 50 кілограмів риби: короп, білий амур та товстолоб. Всім велике спасибі. І прошу з відповідальністю рибалити на річці», - написала жінка.
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Про це на своїх особистих сторінках у Фейсбуці написали Наталія Струк-Маковецька та Богдан Домальчук, - пише Любешівська газета "Нове життя".
Зокрема, Наталія закликала до цього своїх односельчан декілька днів тому.
«За ініціативи Ярослава Кошкіна, яку підтримали угриничани, а седлищан Микола Струк допоміг нам згуртувати, в нашу річку було запущено 50 кілограмів риби: короп, білий амур та товстолоб. Всім велике спасибі. І прошу з відповідальністю рибалити на річці», - написала жінка.
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