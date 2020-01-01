Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
На Волині водій хотів уникнути відповідальності, пропонувавши хабар патрульним.
Так, приблизно о 16-тій години 14 квітня на стаціонарному посту патрульної поліції зупинили водія ВАЗу за порушення правил дорожнього руху: той не був пристебнутий паском безпеки та перевозив 5-річного сина без спеціальних засобів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Пояснивши суть порушення, патрульні почали оформляти на нього адміністративні матеріали. Однак чоловік з цим не погоджувався, просив "нічого не писати за винагороду". Врешті, поклав хабар у розмірі 300 гривень за непритягнення його до відповідальності. Після такого вчинку чоловіка затримали і на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікові, який пропонував неправомірну вигоду, загрожує кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, приблизно о 16-тій години 14 квітня на стаціонарному посту патрульної поліції зупинили водія ВАЗу за порушення правил дорожнього руху: той не був пристебнутий паском безпеки та перевозив 5-річного сина без спеціальних засобів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Пояснивши суть порушення, патрульні почали оформляти на нього адміністративні матеріали. Однак чоловік з цим не погоджувався, просив "нічого не писати за винагороду". Врешті, поклав хабар у розмірі 300 гривень за непритягнення його до відповідальності. Після такого вчинку чоловіка затримали і на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Чоловікові, який пропонував неправомірну вигоду, загрожує кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Сьогодні, 12:55
Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Сьогодні, 12:29