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Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника

Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
На Волині водій хотів уникнути відповідальності, пропонувавши хабар патрульним.

Так, приблизно о 16-тій години 14 квітня на стаціонарному посту патрульної поліції зупинили водія ВАЗу за порушення правил дорожнього руху: той не був пристебнутий паском безпеки та перевозив 5-річного сина без спеціальних засобів, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Пояснивши суть порушення, патрульні почали оформляти на нього адміністративні матеріали. Однак чоловік з цим не погоджувався, просив "нічого не писати за винагороду". Врешті, поклав хабар у розмірі 300 гривень за непритягнення його до відповідальності. Після такого вчинку чоловіка затримали і на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловікові, який пропонував неправомірну вигоду, загрожує кримінальна відповідальність.

Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника

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Теги: підкуп, хабар, патрульні, Волині
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