«Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації





Про це 15 квітня на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає видання



«Зважаючи на сьогоднішній антирекорд по захворюваності, вважаю, що говорити про вихід із карантину недоцільно», – сказав Степанов.



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Він розповів, що МОЗ розглядає кілька варіантів відмови від обмежень і обговорює умови, за яких це стане можливим.



«Можу впевнено сказати, що це можливо, тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму й етапів виходу – ми постійно аналізуємо досвід різних країн, як вони виходили, і максимально комфортно будемо робити це в нашій країні, але тільки після того, як ми побачимо можливість для цього», – заявив міністр.



В Україні станом на ранок 15 квітня коронавірус підтвердили у 3764 осіб, із них 143 вже одужали, а 108 – померли. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують 17 квітня, повідомили в МОЗ.



Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавірусної інфекції заборонили масові заходи, закрили навчальні заклади, торгові центри, магазини (крім продуктових та аптек), ресторани, кафе й бари, спортивні зали, салони краси та нічні клуби, зупинили авіасполучення з іншими країнами і внутрішні пасажирські перевезення. Роботодавців закликали перевести співробітників на дистанційний режим роботи.



Із 6 квітня умови карантину посилили: українцям заборонили гуляти в парках, збиратися у групи більше ніж по дві людини і з'являтися у громадських місцях без маски або респіратора. Ці обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що карантин продовжать до початку травня.



Спалах COVID-19 виник у грудні 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 1,98 млн, із них більш ніж 493 тис. осіб одужало, а 126 761 людина померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Враховуючи останні показники захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні, говорити про вихід країни з карантину недоцільно.Про це 15 квітня на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України, передає видання «ГОРДОН» «Зважаючи на сьогоднішній антирекорд по захворюваності, вважаю, що говорити про вихід із карантину недоцільно», – сказав Степанов.Він розповів, що МОЗ розглядає кілька варіантів відмови від обмежень і обговорює умови, за яких це стане можливим.«Можу впевнено сказати, що це можливо, тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму й етапів виходу – ми постійно аналізуємо досвід різних країн, як вони виходили, і максимально комфортно будемо робити це в нашій країні, але тільки після того, як ми побачимо можливість для цього», – заявив міністр.В Україні станом на ранок 15 квітня коронавірус підтвердили у 3764 осіб, із них 143 вже одужали, а 108 – померли. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують 17 квітня, повідомили в МОЗ.Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавірусної інфекції заборонили масові заходи, закрили навчальні заклади, торгові центри, магазини (крім продуктових та аптек), ресторани, кафе й бари, спортивні зали, салони краси та нічні клуби, зупинили авіасполучення з іншими країнами і внутрішні пасажирські перевезення. Роботодавців закликали перевести співробітників на дистанційний режим роботи.Із 6 квітня умови карантину посилили: українцям заборонили гуляти в парках, збиратися у групи більше ніж по дві людини і з'являтися у громадських місцях без маски або респіратора. Ці обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня.Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що карантин продовжать до початку травня.Спалах COVID-19 виник у грудні 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 1,98 млн, із них більш ніж 493 тис. осіб одужало, а 126 761 людина померла.

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