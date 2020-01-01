вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації

«Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації
Враховуючи останні показники захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні, говорити про вихід країни з карантину недоцільно.

Про це 15 квітня на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає видання «ГОРДОН».

«Зважаючи на сьогоднішній антирекорд по захворюваності, вважаю, що говорити про вихід із карантину недоцільно», – сказав Степанов.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100

Він розповів, що МОЗ розглядає кілька варіантів відмови від обмежень і обговорює умови, за яких це стане можливим.

«Можу впевнено сказати, що це можливо, тільки коли ми будемо бачити стале зниження захворюваності на COVID-19. Щодо механізму й етапів виходу – ми постійно аналізуємо досвід різних країн, як вони виходили, і максимально комфортно будемо робити це в нашій країні, але тільки після того, як ми побачимо можливість для цього», – заявив міністр.

В Україні станом на ранок 15 квітня коронавірус підтвердили у 3764 осіб, із них 143 вже одужали, а 108 – померли. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують 17 квітня, повідомили в МОЗ.

Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавірусної інфекції заборонили масові заходи, закрили навчальні заклади, торгові центри, магазини (крім продуктових та аптек), ресторани, кафе й бари, спортивні зали, салони краси та нічні клуби, зупинили авіасполучення з іншими країнами і внутрішні пасажирські перевезення. Роботодавців закликали перевести співробітників на дистанційний режим роботи.

Із 6 квітня умови карантину посилили: українцям заборонили гуляти в парках, збиратися у групи більше ніж по дві людини і з'являтися у громадських місцях без маски або респіратора. Ці обмеження діятимуть як мінімум до 24 квітня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що карантин продовжать до початку травня.

Спалах COVID-19 виник у грудні 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. За даними американського Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 1,98 млн, із них більш ніж 493 тис. осіб одужало, а 126 761 людина померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, коронавірус, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
У луцькій райлікарні, де помер 19-річний хлопець, триває епідрозслідування
Сьогодні, 11:45
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
Сьогодні, 11:32
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 13:26
Теракти в Україні: СБУ затримала злочинців, які співпрацювали з російськими спецслужбами. ФОТО
Сьогодні, 13:10
«Говорити про вихід із карантину недоцільно», – у МОЗ України прогнозують погіршення ситуації
Сьогодні, 13:00
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Сьогодні, 12:55
Сморід у Луцьку і навколишніх селах: комунальники обіцяють посилити роботу
Сьогодні, 12:51
Схожі новини
«Карантин в Україні запровадили зарано», – луцький політолог «Карантин в Україні запровадили зарано», – луцький політолог
05 квітень, 21:11
Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки Розповіли, чи можна зараз перетнути кордон пішки
31 березень, 12:33
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
30 березень, 10:16
Уряд ухвалив обов'язкову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону Уряд ухвалив обов'язкову обсервацію українців, які повертаються з-за кордону
30 березень, 03:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двох волинян покарають за сміття на березі Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Дамір та Агнета: які незвичні імена давали малюкам в одному з районів Волині
Сьогодні, 13:55
 0
В Україну повертається тепла, але вітряна погода
Сьогодні, 13:47
 0
У волинських лікарнях через коронавірус опинилися 20 людей
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині п'яний водій за 50 доларів намагався відкупитись від поліцейських
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8