У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку





Інцидент трапився сьогодні, 15 квітня, о 7 годині ранку, -



Донька зателефонувала в поліцію і повідомила прикмети матері. Розповіла, що та має погану пам'ять і може піти в невідомому напрямку.



Екіпаж ретельно обстежив прилеглу територію та виявив пенсіонерку, яка вже встигла відійти далеко.



"Цілою й неушкодженою її повернули рідним.Бережіть близьких!", - йдеться у повідомленні.



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