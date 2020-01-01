вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку

У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку, яка вийшла на вулицю Саперів посидіти на лавці і зникла.

Інцидент трапився сьогодні, 15 квітня, о 7 годині ранку, - інформує патрульна поліція у Волинскій області.

Донька зателефонувала в поліцію і повідомила прикмети матері. Розповіла, що та має погану пам'ять і може піти в невідомому напрямку.

Екіпаж ретельно обстежив прилеглу територію та виявив пенсіонерку, яка вже встигла відійти далеко.

"Цілою й неушкодженою її повернули рідним.Бережіть близьких!", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, розшук, бабуся
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сморід у Луцьку і навколишніх селах: комунальники обіцяють посилити роботу
Сьогодні, 12:51
Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Сьогодні, 12:29
В Україні на коронавірус захворіли 260 дітей та 684 медики
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО
11 березень, 11:42
Знайшли дівчину-підлітка з Волині Знайшли дівчину-підлітка з Волині
27 лютий, 19:55
У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятала дорогу додому У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятала дорогу додому
30 січень, 21:17
На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку На Волині розшукують водія, який на смерть збив жінку
24 січень, 23:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Сьогодні, 12:55
 0
Сморід у Луцьку і навколишніх селах: комунальники обіцяють посилити роботу
Сьогодні, 12:51
 0
Не був пристебнутий ременем безпеки: на Волині зловили водія-порушника
Сьогодні, 12:35
 0
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
 0
Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8