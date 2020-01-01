У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку
Сьогодні, 12:30
У Луцьку патрульні розшукали 88-річну жінку, яка вийшла на вулицю Саперів посидіти на лавці і зникла.
Інцидент трапився сьогодні, 15 квітня, о 7 годині ранку, - інформує патрульна поліція у Волинскій області.
Донька зателефонувала в поліцію і повідомила прикмети матері. Розповіла, що та має погану пам'ять і може піти в невідомому напрямку.
Екіпаж ретельно обстежив прилеглу територію та виявив пенсіонерку, яка вже встигла відійти далеко.
"Цілою й неушкодженою її повернули рідним.Бережіть близьких!", - йдеться у повідомленні.
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Інцидент трапився сьогодні, 15 квітня, о 7 годині ранку, - інформує патрульна поліція у Волинскій області.
Донька зателефонувала в поліцію і повідомила прикмети матері. Розповіла, що та має погану пам'ять і може піти в невідомому напрямку.
Екіпаж ретельно обстежив прилеглу територію та виявив пенсіонерку, яка вже встигла відійти далеко.
"Цілою й неушкодженою її повернули рідним.Бережіть близьких!", - йдеться у повідомленні.
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