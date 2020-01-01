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Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають

Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають
Неткана одноразова медична маска, яка три тижні тому коштували 17,5 грн, станом на 15 квітня коштує до 16 гривень.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів керівник державного виробничо-торговельного підприємства «Волиньфармпостач» Михайло Півнюк.

За його словами, виробник нетканих одноразових медичних масок, які продають у мережі аптек «Волиньфармпостач» потроху знижує ціну.
Щодо нетканої так званої «штампованої» маски китайського виробництва, то її ціна не знижується і нині у дистриб’юторів становить приблизно 22 гривні за штуку, тож «Волиньфармпостач» таку маску для своїх аптек не закуповує.

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«Маємо також марлеву маску. Її ціна – 9 гривень. Вона, за твердженнями експертів, не годиться, оскільки не захищає від вірусу», – додав Михайло Півнюк.

За його словами, у наявності в мережі аптек компанії «Волиньфармпостач» є і респіраторні маски FFP3 та FFP2. Їхня ціна – до 80 та до 70 гривень відповідно.

Півнюк наголосив, що мережі аптек «Волиньфармпостач» забезпечені також антисептиками для рук та дезінфектантами для поверхонь. В асортименті – до 25 видів.

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Теги: маски, ціна, аптеки, Волиньфармпостач
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Коментарі 2
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Мы вам подарили, а вы продаёте... И не стыдно?
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FFP3 та FFP2. Їхня ціна – до 80 та до 70 гривень відповідно.

а купив по 40 і 35, відповідно.

красавчик
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