Одноразові медичні маски у аптеках Волині дешевшають

Неткана одноразова медична маска, яка три тижні тому коштували 17,5 грн, станом на 15 квітня коштує до 16 гривень.Про це у коментарірозповів керівник державного виробничо-торговельного підприємства «Волиньфармпостач»За його словами, виробник нетканих одноразових медичних масок, які продають у мережі аптек «Волиньфармпостач» потроху знижує ціну.Щодо нетканої так званої «штампованої» маски китайського виробництва, то її ціна не знижується і нині у дистриб’юторів становить приблизно 22 гривні за штуку, тож «Волиньфармпостач» таку маску для своїх аптек не закуповує.«Маємо також марлеву маску. Її ціна – 9 гривень. Вона, за твердженнями експертів, не годиться, оскільки не захищає від вірусу», – додав Михайло Півнюк.За його словами, у наявності в мережі аптек компанії «Волиньфармпостач» є і респіраторні маски FFP3 та FFP2. Їхня ціна – до 80 та до 70 гривень відповідно.Півнюк наголосив, що мережі аптек «Волиньфармпостач» забезпечені також антисептиками для рук та дезінфектантами для поверхонь. В асортименті – до 25 видів.