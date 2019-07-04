Сморід у Луцьку і навколишніх селах: комунальники обіцяють посилити роботу

У Луцьку й навколишніх селах з настанням потепління знову став відчутним сморід. Проблему прокоментувало комунальне підприємство «Луцькводоканал», яке обіцяє спільно з іншими службами посилити роботу у напрямку виявлення джерел смороду.Про це повідомила пресслужба водоканалу.Зокрема, зауважують, що на території Княгининівської ОТГ вчора, 14 квітня,у великих об’ємах прямо в полі, що належить територіальній громаді.«Таке грубе порушення призвело до створення хмари неприємного запаху, яка не один день буде поширювати сморід як у навколишніх селах, так і в Луцьку. КП «Луцькводоканал» уже підготувало і направило лист на розірвання договору з порушником, адже такі злочинні дії неприпустимі та призводять до виникнення важких для суспільства наслідків.Перевізник мав марковану машину, що забезпечувало йому вільне пересування містом. При цьому він зливав нечистоти у полі, замість використання визначеної точки зливу нечистот, де процедура відбувається із дотриманням встановлених норм і без шкоди довкіллю. Тепер за цей вчинок його буде покарано, а договір про співпрацю – розірвано», - повідомляють у водоканалі.Зауважують також, що з метою недопущення подібних порушень представники підприємства КП «Луцькводоканал» разом із працівниками відділу екології Луцької міської ради здійснюватимуть огляд і контроль стану навколишніх територій Луцька і прилеглих територіальних громад. Посилення контролю і усунення можливих порушень пов’язане також і з початком сільськогосподарських робіт, що супроводжується внесенням в грунт органічних міндобрив. Такі дії теж можуть призводити до виникнення неприємних запахів.Також КП «Луцькводоканал» відновлює роботу із обстеження полів, на яких зливаються нечистоти у сусідніх ОТГ, адже часто замість очисних споруд в окремих населених пунктах скиди здійснюються просто у поля. Вже виявлено чимало зливів на таких полях, які викликають сморід і погіршують екологічну ситуацію в цілому.«Спільно з відділом екології ми посилюємо роботу із порушниками, які незаконно зливають нечистоти на поля або в зливові каналізації міста, створюють звалища органічних сполук та ін. Звертаємо увагу громадськості на необхідності співпраці та оперативного реагування щодо будь-яких порушень, які можуть призводити до виникнення неприємних запахів та погіршення екологічного стану в обласному центрі та навколишніх ОТГ», - йдеться у повідомленні водоканалу.Окрім того, закликають навколишні територіальні громади активно відслідковувати і виявляти порушників-власників асенізаційних машин, які здійснюють несанкціоновані зливи відходів, адже від таких дій страждають як лучани, так і жителі ОТГ. Просять оперативно повідомляти про виявлення маркованих асенізаційних машин, які зливають нечистоти у невстановлених місцях. При виявленні порушень, що можуть спричинити поширення смороду чи шкодять екологічній ситуації в місті, телефонувати на гарячу лінію «Групи швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за номерами 067 00 00 679 та 066 102 1 102.