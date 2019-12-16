Як працюватимуть банки в Україні на Великдень
Сьогодні, 20:18
У зв'язку з Великоднем, українські банки не працюватимуть 18-19 квітня. Також вихідним днем буде понеділок, 20 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочі дні.
Банки, як і вся країна, не працюватимуть 18, 19 та 20 квітня", - йдеться у повідомлені.
У пресслужбі НБУ повідомили, що вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів.
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Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочі дні.
Банки, як і вся країна, не працюватимуть 18, 19 та 20 квітня", - йдеться у повідомлені.
У пресслужбі НБУ повідомили, що вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів.
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