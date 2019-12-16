Як працюватимуть банки в Україні на Великдень

У зв'язку з Великоднем, українські банки не працюватимуть 18-19 квітня. Також вихідним днем буде понеділок, 20 квітня.Про це повідомляє пресслужба Нацбанку."Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочі дні.Банки, як і вся країна, не працюватимуть 18, 19 та 20 квітня", - йдеться у повідомлені.У пресслужбі НБУ повідомили, що вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів.