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Як працюватимуть банки в Україні на Великдень

Як працюватимуть банки в Україні на Великдень
У зв'язку з Великоднем, українські банки не працюватимуть 18-19 квітня. Також вихідним днем буде понеділок, 20 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Наближаються святкові вихідні і попереду три неробочі дні.
Банки, як і вся країна, не працюватимуть 18, 19 та 20 квітня", - йдеться у повідомлені.

У пресслужбі НБУ повідомили, що вихідні дні будуть у банках згідно з раніше затвердженим календарем святкових та вихідних днів.

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Теги: банки, графік, Великдень, робота
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