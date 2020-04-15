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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину

Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину
ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє «Європейська правда», про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС офіційно визначив три критерії для зняття карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це йдеться у «дорожній мапі» зняття обмежень для країн-членів.

«Наші рекомендації фокусуються на трьох головних передумовах: суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатні спроможності системи охорони здоров’я та спроможності нагляду й моніторингу», - зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину


Вона зазначала, що презентація дорожньої мапи «не є сигналом, що карантинні обмеження вже можна знімати», але має на меті запропонувати країнам членам загальну рамку для прийняття рішень.

«Ми рекомендуємо поступове зняття обмежень, з подальшим моніторингом кожної дії», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Перший, епідеміологічний критерій, передбачає суттєве сповільнення поширення інфекції протягом тривалого часу: зменшення кількості нових заражень, нових госпіталізованих хворих та пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Другий критерій – спроможність системи охорони здоров’я країни: чи зможе вона впоратися з навантаженням, якщо після послаблення обмежень кількість заражень знову почне зростати.

Третій критерій – спроможність до моніторингу, що включає також можливість широкомасштабного тестування населення для відстеження поширення вірусу, відстеження та ізоляції контактних осіб хворих, якщо виникатимуть нові спалахи.

Корисну інформацію може надати тестування на наявність антитіл до вірусу – це допоможе з’ясувати, яка частка населення перехворіла і виробила імунітет.

«Країни-члени можуть самостійно визначити, як оцінювати відповідність кожному з критеріїв», - зазначають у «дорожній мапі».

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Теги: коронавірус, Україна, Євросоюз, карантин, обмеження
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