У волинських лікарнях через коронавірус опинилися 20 людей





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



На амбулаторному лікуванні з COVID-19 знаходиться 73 особи, із них - 3 дітей, у тому числі 35 медичних працівників.



Нагадаємо, станом на 10.00 15 квітня на Волині



За попередню добу зареєстрували 20 випадків – Луцьк (8), Нововолинськ (7), Луцький район (3, у тому числі один летальний), Старовижівський район (2).

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