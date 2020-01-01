У волинських лікарнях через коронавірус опинилися 20 людей
Сьогодні, 13:39
На Волині через коронавірус на стаціонарному лікуванні перебуває 20 осіб, у тому числі 1 медичний працівник.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
На амбулаторному лікуванні з COVID-19 знаходиться 73 особи, із них - 3 дітей, у тому числі 35 медичних працівників.
Нагадаємо, станом на 10.00 15 квітня на Волині зареєстровані 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи.
За попередню добу зареєстрували 20 випадків – Луцьк (8), Нововолинськ (7), Луцький район (3, у тому числі один летальний), Старовижівський район (2).
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
На амбулаторному лікуванні з COVID-19 знаходиться 73 особи, із них - 3 дітей, у тому числі 35 медичних працівників.
Нагадаємо, станом на 10.00 15 квітня на Волині зареєстровані 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи.
За попередню добу зареєстрували 20 випадків – Луцьк (8), Нововолинськ (7), Луцький район (3, у тому числі один летальний), Старовижівський район (2).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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