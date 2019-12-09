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В Україну повертається тепла, але вітряна погода

В Україну повертається тепла, але вітряна погода
Атмосферний фронт, який приніс в Україну не дуже очікуваний сніг та дощ, залишає завтра країну. Тому завтра подекуди температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталія Діденко.


"Але циклон, хтивий грун з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом.
Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі", - написала синоптик.

Завтра температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів.
Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.

За словами синоптика, завтра очікується сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.

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Теги: погода, Україна, тепло
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