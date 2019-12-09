В Україну повертається тепла, але вітряна погода





Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.





"Але циклон, хтивий грун з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом.

Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі", - написала синоптик.



Завтра температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів.

Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.



За словами синоптика, завтра очікується сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атмосферний фронт, який приніс в Україну не дуже очікуваний сніг та дощ, залишає завтра країну. Тому завтра подекуди температура повітря підвищиться до +20 градусів.Про це на своїй сторінці у Facebook написала "Але циклон, хтивий грун з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом.Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі", - написала синоптик.Завтра температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів.Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.За словами синоптика, завтра очікується сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.

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