В Україну повертається тепла, але вітряна погода
Сьогодні, 13:47
Атмосферний фронт, який приніс в Україну не дуже очікуваний сніг та дощ, залишає завтра країну. Тому завтра подекуди температура повітря підвищиться до +20 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталія Діденко.
"Але циклон, хтивий грун з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом.
Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі", - написала синоптик.
Завтра температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів.
Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.
За словами синоптика, завтра очікується сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталія Діденко.
"Але циклон, хтивий грун з півночі, все ж залицятиметься до наших північних та східних областей теплим атмосферним фронтом.
Тому вночі у північних областях, а вранці на Сході України пройдуть невеликі дощі", - написала синоптик.
Завтра температура повітря суттєво підвищиться, вдень передбачається до +12+18 градусів, а подекуди й до +20 градусів.
Проте ніч ще залишається холодною, +1+6 градусів, місцями є ймовірність невеликих заморозків.
За словами синоптика, завтра очікується сильний, до штормового, вітер. Напрямок поміняється із північно-західного на південно-західний, що нам зараз на руку.
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