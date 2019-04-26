Двох волинян покарають за сміття на березі Стиру. ФОТО





Про це



Раніше повідомлялося, 4 квітня подружжя з Рожища Світлана та Віталій Махновець прибрали берег Стиру, звідки вивезли майже 250 кг сміття.







А вже 6 квітня на прибраній території знову з’явилося купа сміття. Порушників благоустрою зафіксувала та ж Світлана Махновець. Фото чоловіків, які «відпочивали» на березі річки та не прибрали за собою сміття, жінка розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці.



Старша муніципальна інспекторка Мар’яна Демчук відреагувала на допис та після опрацювання всіх матеріалів-доказів, сформувала звернення для того, аби правоохоронці встановили осіб причетних до порушення правил благоустрою та притягнули їх до відповідальності.



Правоохоронці оперативно встановили порушників та склали на них протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. Чоловіки свою вину визнали, у вчиненому розкаялися.



Матеріали скеровані на розгляд адміністративної комісії Рожищенської міської ради, яка і визначить розмір штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На двох волинян правоохоронці Рожищенського відділу поліції склали протоколи за порушення правил благоустрою.Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.Раніше повідомлялося, 4 квітня подружжя з Рожища Світлана та Віталій Махновець прибрали берег Стиру, звідки вивезли майже 250 кг сміття.А вже 6 квітня на прибраній території знову з’явилося купа сміття. Порушників благоустрою зафіксувала та ж Світлана Махновець. Фото чоловіків, які «відпочивали» на березі річки та не прибрали за собою сміття, жінка розмістила на своїй сторінці у Фейсбуці.Старша муніципальна інспекторкавідреагувала на допис та після опрацювання всіх матеріалів-доказів, сформувала звернення для того, аби правоохоронці встановили осіб причетних до порушення правил благоустрою та притягнули їх до відповідальності.Правоохоронці оперативно встановили порушників та склали на них протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. Чоловіки свою вину визнали, у вчиненому розкаялися.Матеріали скеровані на розгляд адміністративної комісії Рожищенської міської ради, яка і визначить розмір штрафу.

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