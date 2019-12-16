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На Волині неповнолітній вистрілив собі у ногу: оштрафували батька

На Волині неповнолітній вистрілив собі у ногу: оштрафували батька
У Рожищенському районному суді розглянули матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Слухання справи відбулось 9 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище"

Обвинувачений не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який внаслідок власної необережності здійснив постріл пневматичною гвинтівкою в стопу лівої ноги та отримав тілесні ушкодження.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.

Суддя постановив визнати батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 850 гривень. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, Рожище, покарання, мневматична зброя
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