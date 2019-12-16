На Волині неповнолітній вистрілив собі у ногу: оштрафували батька





Слухання справи відбулось 9 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише



Обвинувачений не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який внаслідок власної необережності здійснив постріл пневматичною гвинтівкою в стопу лівої ноги та отримав тілесні ушкодження.



У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.



Суддя постановив визнати батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 850 гривень. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді розглянули матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка за неналежне виконання батьківських обов'язків.Слухання справи відбулось 9 квітня. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище" Обвинувачений не виконує передбачені законодавством обов'язки з виховання та догляду за неповнолітнім сином, який внаслідок власної необережності здійснив постріл пневматичною гвинтівкою в стопу лівої ноги та отримав тілесні ушкодження.У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому.Суддя постановив визнати батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти штраф в розмірі 850 гривень. Також він заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію