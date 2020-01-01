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Де у Луцьку не буде світла 16 квітня

Де у Луцьку не буде світла 16 квітня
Повідомили, на яких вулицях Луцька 16 квітня не буде світла.

Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Тож у четвер, 16 квітня, буде припинене електропостачання за такими адресами:

- 13:30-15:00- вул. Ранкова

- 15:30-17:00 - вул. Рівненська, 113-127.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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